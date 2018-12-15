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إيهاب جلال في القاهرة خلال ساعات لتدريب المصري براتب 600 ألف جنيه شهرياً

السبت 15/ديسمبر/2018 - 08:22 م
إيهاب جلال في القاهرة خلال ساعات لتدريب المصري براتب 600 ألف جنيه شهرياً
ايهاب جلال
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عمرو مصطفى
 
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يصل إيهاب جلال المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي مساء اليوم السبت إلى القاهرة تمهيداً لتدريب الفريق المصري البورسعيدي بشكل رسمي.

 

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية توجيه الشكر إلى مصطفى يونس المدير الفني المؤقت للفريق البورسعيدي عقب الخسارة من بطل بوركينا فاسو بثنائية في ذهاب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 

وسدد النادي المصري الشرط الجزائي لإيهاب جلال المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي والذي يبلغ 100 ألف دولار من أجل تولي تدريب المصري في الفترة القادمة عقب رحيل ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق لفريق المصري.

 

وانتهى مشوار إيهاب جلال مع أهلي طرابلس بعد مباراة نيو ستار دي دوالا الكاميروني في ذهاب دور الـــ32 لكأس الإتحاد الأفريقي "الكونفدرالية الأفريقية ، اليوم السبت.

 

ومن المقرر أن يحصل إيهاب جلال على 600 ألف جنيه راتب شهري مع المصري البورسعيدي في مهمته الفنية القادمة مع الفريق البورسعيدي.

المزيد عن: رياضة خلال ساعات ايهاب جلال المصري البورسعيدي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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