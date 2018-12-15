كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو اليوم الدوري الايطالي | شاهد مباراة يوفنتوس اليوم

روابط مباراة اليوفي وتورينو اليوم بث مباشر في ديربي مدينة تورينو اليوم وتنقل اليوم يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس وتورينو السبت 15/12/2018 في الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث يحل فريق يوفنتوس ضيفاً على نظيره فريق تورينو في إطار منافسات الجولة السادسة عشر في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتُقام مباراة يوفنتوس وتورينو في يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018، على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة تورينو على الأراضي الإيطاليةحيث يترقب عشاق الكرة الايطالية مشاهدة ديربي تورينو اليوم بث مباشر في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو اليوم الدوري الايطالي | شاهد مباراة يوفنتوس اليوم

وتُنقل مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع الفجر الرياضي لنقل المباريات، ويدخُل فريق يوفنتوس المباراة ساعياً لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما يسعى فريق تورينو لمحاولة تعزيز موقعه في مقدمة جدول ترتيب البطولة ذاتها.وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة يوفنتوس وتورينو في الدوري الإيطالي لكرة القدم والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم السبت.