يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

يواجه فريق يوفنتوس مضيفه فريق تورينو في مساء يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018 على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة تورينو على الأراضي الإيطالية، وذلك في إطار الجولة السادسة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.





ولم يعرف يوفنتوس طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها فريق السيدة العجوز، وفي مقابل ذلك نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOOR

وينتظر فريق يوفنتوس أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق تورينو، حيث يواجه فريق يوفنتوس في المباراة الأولى ضيفه فريق روما في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.





وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق يوفنتوس مضيفه فريق أتالانتا في بطولة الدوري الإيطالي، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق يوفنتوس ضيفه فريق سامبدوريا في بطولة الدوري الإيطالي أيضاً، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق يوفنتوس وبين مضيفه فريق بولونيا في بطولة كأس إيطاليا.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق يوفنتوس في هذه المباراة على النحو التالي: فويتشيك تشيزني / جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو / سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.





أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق تورينو طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها، وفي مقابل ذلك نجح فريق تورينو في تحقيق الانتصار في مباراتين، كما سقط فريق تورينو في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

ويحتل فريق يوفنتوس في الوقت الحالي المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 43 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق تورينو في الوقت الحالي المركز السادس في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 22 نقطة.





ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق يوفنتوس مع مضيفه فريق تورينو عبر قناة Bein Sports HD4 المشفرة، وذلك تحديداً في تمام الساعة 21:30 مساءً بتوقت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 22:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.