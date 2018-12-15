القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي

تصدر قطاع الاتصالات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 228.8 مليون ورقة بقيمة 579.7 مليون جنيه





وجاء في الترتيب الثاني قطاع العقارات ، بحجم تداول بلغ 183.9 مليون ورقة، بقيمة 696.8 مليون جنيه.





واحتل قطاع الخدمات المالية الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 170.7 مليون ورقة بقيمة 732.7 مليون جنيه، تلاه قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول 81.6 مليون ورقة بقيمة 181.1 مليون جنيه،





وجاء في المركز الخامس قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 55.2 مليون ورقة بقيمة 236.8 مليون جنيه.





واختتمت مؤشرات البورصة المصرية جلسة الخميس الماضي علي ارتفاع جماعي بدعم مشتريات الأجانب مستكملة موجة الصعود التى استهلتها بمنتصف تداولات اولى جلسات الاسبوع، بعد ست جلسات متتالية من الانخفاض.





وربح رأس المال السوقى نحو 7.2مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 740,18 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 732,96مليار جنيه بالجلسة السابقة.





وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية، فقد قفز مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 1.10% ليصل عند مستوى 12998.49 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.33% محققا مستوى 675.25 نقطة، وصعد مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.68% محققا مستوى 1691.13 نقطة.





وسجلت قيم تداولات السوق نحو 997,31 مليون ، من خلال تداول 240.2 مليون سهم، بتنفيذ 28.8 الف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 176شركة مقيدة، ارتفع منها 92 سهمًا، وتراجعت أسعار42 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 42 سهمًا أخرين.





كما اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء مسجلا 82,2 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 15.1% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب و المصريين نحو عمليات البيع مسجلة نحو 2.1 مليون جنيه، 80.1 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 15.3%،69.4% من التداولات.



