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القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي

السبت 15/ديسمبر/2018 - 08:15 م
القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي
جرس البورصة
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نيفين سمير
 
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تصدر قطاع الاتصالات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 228.8 مليون ورقة بقيمة 579.7 مليون جنيه

وجاء في الترتيب الثاني قطاع العقارات ، بحجم تداول بلغ 183.9 مليون ورقة، بقيمة 696.8 مليون جنيه.

واحتل قطاع الخدمات المالية الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 170.7 مليون ورقة بقيمة 732.7 مليون جنيه، تلاه قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول 81.6 مليون ورقة بقيمة 181.1 مليون جنيه،

وجاء في المركز الخامس قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 55.2 مليون ورقة بقيمة 236.8 مليون جنيه.

واختتمت مؤشرات البورصة  المصرية جلسة الخميس الماضي علي ارتفاع جماعي بدعم مشتريات الأجانب مستكملة موجة الصعود التى استهلتها بمنتصف تداولات اولى جلسات الاسبوع، بعد ست جلسات متتالية من الانخفاض.

وربح رأس المال السوقى نحو  7.2مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 740,18 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 732,96مليار جنيه بالجلسة السابقة.

وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية، فقد قفز مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 1.10% ليصل عند مستوى  12998.49 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70"  بنسبة 0.33% محققا مستوى    675.25 نقطة، وصعد  مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.68% محققا مستوى   1691.13 نقطة.

وسجلت قيم تداولات السوق نحو 997,31 مليون ، من خلال تداول 240.2 مليون سهم، بتنفيذ 28.8 الف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 176شركة مقيدة، ارتفع منها 92 سهمًا، وتراجعت أسعار42 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 42 سهمًا أخرين.

كما اتجهت  تعاملات الأجانب نحو الشراء مسجلا  82,2 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 15.1% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب و المصريين نحو عمليات البيع مسجلة نحو  2.1 مليون جنيه، 80.1 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 15.3%،69.4% من التداولات.

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 740 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الجاري ارتفاع عن الأسبوع الماضي قدره 4%

أما عن بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 1.8 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 2.5 مليون ورقة منفذة على 356 الف عملية خلال الاسبوع الجاري.

واستحوذت الأسهم على 80.8% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 19.1% خلال الاسبوع الجاري.

وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت  قيم تداولات البورصة إلى 6.7 مليار جنيه، بكمية تداول نحو 781مليون ورقة منفذة على 108 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.066 مليون ورقة منفذة على 127 ألف عملية خلال الاسبوع  السابق له

واختتمت مؤشرات البورصة  المصرية جلسة ، اليوم الخميس، اخر أيام الأسبوع بارتفاع جماعي بدعم مشتريات الأجانب مستكملة موجة الصعود التى استهلتها بمنتصف تداولات اولى جلسات الاسبوع، بعد ست جلسات متتالية من الانخفاض

وربح رأس المال السوقى نحو  7.2مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 740,18 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 732,96مليار جنيه بالجلسة السابقة.
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