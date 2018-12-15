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يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر بدون تقطيع تابع لايف yalla-shoot | كورة اونلاين يوفنتوس ضد تورينو

السبت 15/ديسمبر/2018 - 08:15 م
يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر بدون تقطيع تابع لايف yalla-shoot | كورة اونلاين يوفنتوس ضد تورينو
يوفنتوس ضد تورينو
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عمرو عادل
 
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يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر بدون تقطيع تابع لايف yalla-shoot | كورة اونلاين يوفنتوس ضد تورينو – الدوري الإيطالي بث مباشر
مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر تقام منافسات الجولة ال16 بالدورى الإيطالى يوم السبت 15/12/2018، يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس وتورينو  في الدوري الإيطالي،yalla-shoot | كورة اونلاين  ويستضيف فريق تورينو منافسه يوفينتوس على ملعب أوليمبكو دى تورينو، ويأمل تورينو فى تحقيق. الانتصار والاقتراب من المربع الذهبي قبل انتهاء الدور الأول، فيما يسعى اليوفى فى الظفر بالمقدمة وتوسيع فارق الصدارة، بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد تورينو في الدوري الإيطالي لكرة القدم، تورينو يستضيف يوفينتوس فى الجولة ال16 بالكاليتشو.

يوفنتوس وتورينو  بث مباشر
تابع لايف مباراة يوفنتوس وتورينو مباشر، تورينو يلعب وعينه على المربع الذهبى، يستضيف فريق تورينو منافسه يوفينتوس بالأسبوع السادس عشر فى الكاليتشو الإيطالى، ويأمل الفريق الملقب بالثيران فى تحقيق الفوز فى اللقاء المرتقب، كما يسعى لحسم الفوز فى المباراة والتقرب خطوة أخرى نحو المربع الذهبى فى المنافسه، ويطمح الفريق فى حصد نقاط المباراة وزيادة نقاطه قبل انتهاء مباريات الدور الأول.
ويحتل فريق تورينو المركز السادس فى الترتيب برصيد 22 نقطة من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى 7 وخسارة 3 لقاءات، وتعادل الفريق سلبيا فى مباراة الجولة الماضية مع منافسه ميلان 0-0 .

بث مباشر مباراة يوفنتوس
يوفنتوس يسعى للانتصار ومواصلة نتائجه المميزة، يدخل فريق يوفينتوس ضيفا على فريق تورينو فى لقاء الجولة السادسة عشر من الدورى، ويأمل فريق السيدة العجوز فى تحقيق الانتصار فى اللقاء، كما يسعى لخطف الفوز والتحليق منفردا فى المقدمة، كما يسعى لتقديم المستوى الفنى والبدنى الرائع المتمثل فى لاعبى الطراز العالمى مثل كرستيانو رونالدو وديبالا وماريو ماركوفيتش وكوادرادو وبيانيتش المخضرمين.
ويتصر اليوفى ترتيب الدورى برصيد 43 نقطة من الفوز فى 13لقاء والتعادل فى مباراتين ولم يخسر حتى الأن، ويذكر أن الفريق حقق الفوز فى مباراة الكلاسيكو بالجولة الماضية على فريق إنتر ميلان بنتيجة 1-0، كما يذكر أن اليوفينتوس قد تلقى خسارة فى الجولة السادسة من دورى الأبطال على يد فريق يانج بويز بنتيجة 2-1 .
موعد مباراة يوفنتوس وتورينو 
تقام مباراة يوفنتوس وتورينو  فى الجولة السادسة عشر من عمر الدورى يوم السبت 15/12/2018، وتنطلق المباراة فى الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفى العاشرة والنصف بالتوقيت الدولى السعودى، وفى تمام السابعة والنصف بتوقيت غرينتش الدولى.
القنوات الناقلة للقاء تورينو واليوفى
تنقل bein sport الرياضية أحداث مباراة الأسبوع السادس عشر بين فريق تورينو واليوفى فى الأسبوع السادس عشر من الدورى الإيطالى، كما تذاع المباراة على قناة hd4 بجانب اذاعة استوديو تحليلى خاص باللقاء للتعليق على أحداث المباراة وتحليلها.

تعيين الحكم غويدا لادارة لقاء يوفنتوس وتورينو .

رابط مشاهدة يوفنتوس وتورينو  بث مباشر
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