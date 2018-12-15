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رسميا.. المصري يقيل مصطفى يونس بعد الخسارة الإفريقية

السبت 15/ديسمبر/2018 - 08:16 م
رسميا.. المصري يقيل مصطفى يونس بعد الخسارة الإفريقية
مصطفى يونس
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محمد الصو
 
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وجه مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، الشكر إلى مصطفى يونس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وإقالته عقب هزيمة الفريق أمام ساليتاس البوركيني، بكأس الكونفدرالية.

 

وجاءت إقالة المدير الفني، بسبب النتائج المخيبة للجماهير البورسعيدي منذ توليه المسئولية الفنية، بالإضافة إلى الاتفاق مع إيهاب جلال لتولي القيادو خلال المرحلة المقبلة.

 

وكان الفريق البورسعيدي اتفق مع إيهاب جلال المدير الفني الحالي لفريق أهلي طرابلسي الليبي، على قيادة الفريق فنيًا، عقب دفع 100 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي لفريقه، على أن يتواجد بالقاهرة غدًا من أجل توقيع العقود بصفة رسمية.

 

وتلقى المصري البورسعيدي، هزيمة قاسية أمام ساليتاس إف سي البوركيني، بهدفين دون رد، بالمباراة التي أقيمت على ملعب بورسعيد في ذهاب دور الـ32 لكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

المزيد عن: مصطفى يونس ساليتاس رياضة اهبار الرياضة المصري اقالة
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