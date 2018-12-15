"مرسيدس A-Class".. السيارة الأكثر أمنا لعام 2018

أعلنت منظمة Euro NCAP عن أكثر السيارات التي اختبرتها في 2018 أمنًا، لتتصدر مرسيدس A-Class القائمة.





وقالت Euro NCAP: "في عام 2018 قدمنا ​​اختبارات جديدة صارمة، مع التركيز بشكل خاص على حماية مستخدمي الطريق الضعفاء"، وقد أظهرت مرسيدس A-Class نتائج جيدة جعلتها السيارة الأفضل للعام فسجلت نسبة 96% في سلامة الركاب البالغين ونسبة 91% للأطفال و 92% لمشاة الطريق، وحصلت على نسبة 75% لأنظمة السلامة المساعدة، ولم تتفوق A-Class 2019 على السيارات الصغيرة فقط، بل كانت أفضل سيارة اختبرتها المنظمة الأوروبية خلال العام.





ومن جانبه، فقد كانت لكزس ES وهيونداي NEXO أفضل سيارتين في فئتيهما.



