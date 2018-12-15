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"مرسيدس A-Class".. السيارة الأكثر أمنا لعام 2018

السبت 15/ديسمبر/2018 - 08:09 م
مرسيدس A-Class.. السيارة الأكثر أمنا لعام 2018
مرسيدس A-Class
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أعلنت منظمة Euro NCAP عن أكثر السيارات التي اختبرتها في 2018 أمنًا، لتتصدر مرسيدس A-Class القائمة.

وقالت Euro NCAP: "في عام 2018 قدمنا ​​اختبارات جديدة صارمة، مع التركيز بشكل خاص على حماية مستخدمي الطريق الضعفاء"، وقد أظهرت مرسيدس A-Class نتائج جيدة جعلتها السيارة الأفضل للعام فسجلت نسبة 96% في سلامة الركاب البالغين ونسبة 91% للأطفال و 92% لمشاة الطريق، وحصلت على نسبة 75% لأنظمة السلامة المساعدة، ولم تتفوق A-Class 2019 على السيارات الصغيرة فقط، بل كانت أفضل سيارة اختبرتها المنظمة الأوروبية خلال العام.

ومن جانبه، فقد كانت لكزس ES وهيونداي NEXO أفضل سيارتين في فئتيهما.

ويذكر أن مرسيدس "Mercedes"، هي شركة ألمانية لتصنيع السيارات الفاخرة والباصات الصغيرة والباصات ذات الطابقين والشاحنات.الشركة حالياً هي فرع من شركة (دايملر أيه جي Daimler AG)، المعروفة سابقا بشركة دايملر كرايسلر أيه جي سابقاً كانت الشركة مملوكة من قبل (دايملر بينز Daimler-Benz). يسجل لمرسيدس بينز الأسبقية في اختراع أول سيارة تعمل بالبترول من قبل مصمم المحركات الألماني كارل بنز، سميت بعربة بنز الحائزة على براءة اختراع Benz Patent Motorwagen، حاز كارل بينز على براءة الاختراع بها سنة 1886. سُوّقت أول سيارة مرسيدس سنة 1901.

وتعتبر العلامة التجارية لمرسيدس بنز هي واحدة من أقدم وأكثر علامات السيارات المعروفة والمميزة للجميع التي أنشئت في العالم ولا تزال موجودة حتى اليوم. تتخذ مرسيدس بنز من النجمة الثلاثية شعاراً لها ،تأتي فكرة النجمة الثلاثية من فكرة آلة للاستخدام الثلاثي (أرض، جو، بحر) أما اسم مرسيدس (النعمة أو البركة باللغة الإسبانية)، فهو يعود إلى مرسيدس يلنيك ابنة إميل يلنيك الذي كان ينظم سباقات الشركة، وبما أنه كان يتفاءل باسم ابنته كان يسمي به سيارة السباق، ونظراً للفوز المتكرر أصبح اسم الابنة مرسيدس اسم أشهر وأفخم السيارات في العالم والتي يقع مقرها الأم في شتوتغارت جنوب ألمانيا وهي شركة لها باع طويل في صناعة السيارات الفخمة ذات الجودة العالية، تتميز سيارة المرسيدس بالفخامة والقوة وطول العمر، ويركز العلماء والمهندسون فيها على راحة السائق والركاب وأمان الرحلة، أما عن المحركات فهي الرائدة في تصنيع محركات الدفع الخلفي القوية والكبيرة على هيئة متوالية أو على هيئة V التي تعطي عزماً أكبر للمحرك، ويمتاز محرك المرسيدس بالعزم الكبير وطول العمر إذ أنه من أكثر المحركات بقاءً وطول خدمة. وقد ظلت سيارة المرسيدس على مر العقود سيارة الزعماء والشخصيات المهمة.
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