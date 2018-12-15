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الإسكان الاجتماعي: 300 ألف مواطن اشتروا كراسة الشروط للإعلان العاشر

السبت 15/ديسمبر/2018 - 08:11 م
الإسكان الاجتماعي: 300 ألف مواطن اشتروا كراسة الشروط للإعلان العاشر
المهندس صلاح حسن
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هدى عبدالرازق
 
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قال المهندس صلاح حسن، نائب رئيس صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إنهم ينفذون 700 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، موضحًا أنه تم الانتهاء من 333 ألف.

وأشار "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، إلى أنه مقرر الانتهاء من باقي الوحدات 30 يونيو 2019، لافتًا إلى أن المواطنين يقبلون على التقدم في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأوضح أن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي والذي يتضمن 60 ألف وحدة سكنية، هناك 300 ألف مواطن اشتروا كراسة الشروط الخاصة بالإعلان، منوها بأن هناك توجيه بتوفير وحدة لكل من تقدم، وتنطبق عليه الشروط، منوها بأن التقديم في الإعلان العاشر سينتهي في الساعة 12 من مساء اليوم.
المزيد عن: وزارة الإسكان المهندس صلاح حسن التوك شو الإعلام العاشر للإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي أخبار مصر أخبار
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