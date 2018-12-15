الإسكان الاجتماعي: 300 ألف مواطن اشتروا كراسة الشروط للإعلان العاشر

قال المهندس صلاح حسن، نائب رئيس صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إنهم ينفذون 700 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، موضحًا أنه تم الانتهاء من 333 ألف.





وأشار "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، إلى أنه مقرر الانتهاء من باقي الوحدات 30 يونيو 2019، لافتًا إلى أن المواطنين يقبلون على التقدم في مشروعات الإسكان الاجتماعي.



