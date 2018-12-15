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كاهن الكنيسة القبطية بأديس أبابا: زيارة البابا تواضروس شهدت استقبالًا تاريخيًا

السبت 15/ديسمبر/2018 - 08:08 م
كاهن الكنيسة القبطية بأديس أبابا: زيارة البابا تواضروس شهدت استقبالًا تاريخيًا
البابا تواضروس
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داليا الحسين
 
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أكد الراهب القمص أنجيلوس النقادي، كاهن الكنيسة القبطية المصرية الإفريقية بأديس أبابا، أن العلاقات المصرية- الأثيوبية تاريخية، مشيرًا إلى أن عمر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أثيوبيا 1700 سنة.

وأضاف "النقادي"، خلال حواره مع عمرو خليل ببرنامج "اليوم"، والمذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن هناك علاقات إنسانية وتجارية ودينية بين البلدين، منوهًا إلى أن الكنيسة موجودة من سنة 230 م.

وتابع: "المحاصيل الزراعية في أديس أبابا تحمل أسماء مصرية، لافتًا إلى أن المطران المصري كان يعزل أباطرة أديس أبابا في العصور القديمة، معلقًا: "شعوب القاهرة وأديس أبابا متدينون بالفطرة".

ولفت إلى أن زيارة البابا تواضروس إلى أديس أبابا شهدت استقبالًا تاريخيًا، موضحًا: "الأثيوبيون كانوا يريدون حمل سيارة البابا تواضروس".
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