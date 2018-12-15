محمد سمير مديرا فنيا لمحلة حسن





أعلن مجلس إدارة نادي محلة حسن برئاسة سمير ابو سعيد، التعاقد مع محمد سمير نجم بلدية المحلة السابق، مديرا فنيا للفريق خلفا لمحروس قاسم الذي تقدم بأستقالته عقب الفوز علي الدلجمون بثلاثية مقابل هدف، بالجولة الماضية.





سبق للمدير الفني الجديد قيادة محلة حسن من قبل بدوري القسم الثالث، ومن المقرر أن يخوض مران الغد استعدادا لمواجهة شباب سمنود يوم الجمعة المقبل بالجولة الثامنة.





الجدير بالذكر أن محلة حسن يأتي في المركز الأول برصيد 17 نقطة، جمعتهما من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراتين



