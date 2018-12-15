للعروس.. جربي وصفات تنظيف البشرة في المنزل

من المعروف أن المقبلات على الزواج يخضعن للكثير من العلاجات الخاصة بالعناية بالبشرة وخاصة التنظيف العميق والتقشير، لكنها غالبا ما تكون باهظة الثمن وليست في متناول الجميع، لذلك سنقدم في مقال اليوم كيفية تنظيف البشرة في المنزل وباستخدام مكونات طبيعية آمنة ومغذية.









حبة البركة وزيت الزيتون:





المكونات: ملعقتين كبيرتين زيت الزيتون و ملعقة صغيرة حبة البركة المطحونة.





بعد طحن حبة البركة اخلطيها جيدا مع زيت الزيتون ثم طبقي المزيج مباشرة على البشرة ودلكي بأطراف الأصابع في شكل حركات دائرية خفيفة. اتركي القناع لمدة عشر دقائق. ثم اشطفيه بالماء الفاتر وستحصلين على نتيجة رائعة.

استخدمي هذا القناع مرة واحدة كل 10 أيام لتقشير البشرة وتنظيفها









النشا والعسل:





المكونات: ملعقة كبيرة نشا، ملعقة كبيرة عسل، ملعقة كبيرة من الحليب المجفف، ملعقة كبيرة زبادي، ملعقة كبيرة ماء ورد، ملعقة صغيرة من المر المطحون، ملعقة صغيرة عصير ليمون و ملعقة صغيرة سدر مطحون.





كل ما عليك فعله هو خلط كل المكونات المذكورة بشكل جيد حتى تحصلي على مزيج متجانس، وزعيه على بشرة نظيفة في شكل دائري من أسفل لأعلى ثم اتركي القناع لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر مع التجفيف ومسح البشرة بماء الورد.





تستخدم هذه الوصفة مرة واحدة الأسبوع.







