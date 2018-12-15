للعروس.. جربي وصفات تنظيف البشرة في المنزل
السبت 15/ديسمبر/2018 - 06:46 م
Advertisements
Advertisements
من المعروف أن المقبلات على الزواج يخضعن للكثير من العلاجات الخاصة بالعناية بالبشرة وخاصة التنظيف العميق والتقشير، لكنها غالبا ما تكون باهظة الثمن وليست في متناول الجميع، لذلك سنقدم في مقال اليوم كيفية تنظيف البشرة في المنزل وباستخدام مكونات طبيعية آمنة ومغذية.
حبة البركة وزيت الزيتون:
المكونات: ملعقتين كبيرتين زيت الزيتون و ملعقة صغيرة حبة البركة المطحونة.
بعد طحن حبة البركة اخلطيها جيدا مع زيت الزيتون ثم طبقي المزيج مباشرة على البشرة ودلكي بأطراف الأصابع في شكل حركات دائرية خفيفة. اتركي القناع لمدة عشر دقائق. ثم اشطفيه بالماء الفاتر وستحصلين على نتيجة رائعة.
استخدمي هذا القناع مرة واحدة كل 10 أيام لتقشير البشرة وتنظيفها
النشا والعسل:
المكونات: ملعقة كبيرة نشا، ملعقة كبيرة عسل، ملعقة كبيرة من الحليب المجفف، ملعقة كبيرة زبادي، ملعقة كبيرة ماء ورد، ملعقة صغيرة من المر المطحون، ملعقة صغيرة عصير ليمون و ملعقة صغيرة سدر مطحون.
كل ما عليك فعله هو خلط كل المكونات المذكورة بشكل جيد حتى تحصلي على مزيج متجانس، وزعيه على بشرة نظيفة في شكل دائري من أسفل لأعلى ثم اتركي القناع لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر مع التجفيف ومسح البشرة بماء الورد.
تستخدم هذه الوصفة مرة واحدة الأسبوع.
بعض خطوات تنظيف البشرة:
فتح المسام:
من أهم خطوات تنظيف البشرة فتح المسام، حيث يتجهز الجلد لامتصاص مكوّنات منظف البشرة، ويتم ذلك بغسل الوجه بالماء الدافىء والصابون مع الحرص على اختيار الأنواع المناسبة لنوع البشرة، والذي من شأنه أن يخلص البشرة من السموم، والشوائب التي تعرضت لها خلال فترة النهار، علماً أنه من الممكن فتح مسامات البشرة عن طريق تعريضها لبخار بعض الأعشاب، مثل: اللافندر، والبابونج مع تغطية البشرة بقطعة من القماش لمدة خمس دقائق.
التقشير:
يفيد التقشير سواء العميق، أم السطحي على إزالة الخلايا الميتة من طبقات الجلد، وبالتالي يجدد الخلايا، وينشّط الدورة الدموية.
ترطيب البشرة:
استعمال مختلف الأقنعة الطبيعية المناسبة لنوع البشرة، حيث يفيد في ترطيب الجلد، وتغذيته، ولا بد من الإشارة إلى أنّ الأقنعة تنقسم إلى قسمين أقنعة توضع على البشرة لفترة من الوقت، حيث يتم إزالتها بعد جفافها، وأخرى توضع لفترة مؤقتة قبل غسلها بالماء الدافىء، كما يفضل استخدام الأقنعة التي تجف على البشرة مع التدليك برفق، حيث ينشّط ذلك الدورة الدموية.
المزيد عن: عناية البشرة عروسة زفاف تنظيف البشرة تنظيب بشرة العروس
Advertisements