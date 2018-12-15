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عاجل.. لاتسيو الإيطالي ينافس الأهلي على صفقة الموسم

السبت 15/ديسمبر/2018 - 06:58 م
عاجل.. لاتسيو الإيطالي ينافس الأهلي على صفقة الموسم
الاهلي
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محمد الصو
 
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دخل نادي لاتسيو الإيطالي في مفاوضات رسمية مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي هيدرسفيلد يونايتد الإنجليزي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن لاتسيو قد يجد في رمضان صبحى، صلاح الجديد وهو ما يعزز رغبة النادي الإيطالي خاصةً أنه يمتلك من العمر 21 عامًا.

فيما أكد موقع "كوريري" إن لاتسيو يراقب وضعية صبحي، مع فريقه ويستعد للتحرك من أجل ضمه في يناير المقبل أو يونيو إذا استمر مع هدرسفيلد لنهاية العام.

ويعاني صبحي، مع فريقه خلال هذا العام بعد غيابه عن أغلب مباريات الفريق الأساسية بالبريميرليج.

وكان الأهلي، دخل في مفاوضات مع اللاعب من أجل استعادته على سبيل الإعارة لمدة عام، خلال الموسم الجاري.

الأهلي يقترب من المدرب الجديد

استقر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على مدرب الفريق الأول الجديد تمهيدًا للإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.

وتوصل محمود الخطيب لاتفاق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على اسم مدرب الأهلي الجديد وينتظر إنهاء التفاصيل المادية معه قبل الإعلان عن توليه المسئولية بشكل رسمي.

وكان الخطيب قد حصر أسماء المرشحين لتدريب القلعة الحمراء على اسمين فقط لخلافة باتريس كارتيرون في قيادة الفريق الأول.

الخطيب يبعد ستيف بروس من الحسابات
 
واستبعد الخطيب مدرب أستون فيلا السابق ستيف بروس من حسابات تدريب الأهلي في ظل عدم الوصول لاتفاق معه إلى جانب عدم توليه أحد الأندية الكبيرة التي تبحث عن البطولات باستمرار مع القلعة الحمراء.

وأقال الخطيب الفرنسي باتريس كارتيرون بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا والخروج من البطولة العربية.

وبدأ الأهلي مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا بالفوز على جيما الإثيوبي بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32.

ويطمح الخطيب للفوز بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم لتعويض خسارة اللقب أمام الترجي التونسي في الموسم الماضي برادس.

المزيد عن: هيديرسفيلد لاتسيو كورة كرة رياضة رمضان صبحي الاهلي
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