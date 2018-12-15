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تعرف على موعد ومكان حفل بهاء سلطان احتفالًا بالكريسماس (صور)

السبت 15/ديسمبر/2018 - 06:59 م
تعرف على موعد ومكان حفل بهاء سلطان احتفالًا بالكريسماس (صور)
بهاء سلطان ا
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الفجر الفني
 
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في واحده من أقوى حفلات رأس السنة، يستعد النجم بهاء سلطان، للمشاركة فى حفل العام الجديد داخل احد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

 

ومن المقرر أن يشارك بهاء الحفل العديد من نجوم الغناء ويقوم بغناء العديد من أشهر اغانيه ومنها "تعالي" ، "زى ماحنا" ، "بوسه" ، "عالى بيحصلى" ، "انا مصمم" ، "الواد قلبه بيوجعه" ، "قوم أقف" وغيرهم العديد وسط الحضور.

 

الحفل يقوم بتنظيمه هانى حسن ستار سيستم، ويشارك بالحضور العديد من نجوم الفن والمشاهير.

 

بهاء سلطان يغيب عن جمهوره منذ فترة طويلة بعدما طرح ألبوم "سيجارة".

 

يذكر أن هناك عددا من الحفلات تقام في ليلة رأس السنة بالقاهرة، أبرزها حفل شيرين وصابر الرباعى على ضفاف النيل، وحفل بهاء والراقصة اوكسانا، إضافة إلى حفلات المطربين الشباب والتي يتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة.

تعرف على موعد ومكان حفل بهاء سلطان احتفالًا بالكريسماس (صور)
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