ترامب يطالب الكونجرس باستبدال "أوباماكير"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه يتعين على الكونجرس استبدال قانون الرعاية الصحية "أوباماكير"، عقب الحكم بعدم دستوريته.

ووصف ترامب ذلك القانون في تغريدة له عبر تويتر بأنه "كارثة غير دستورية"، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.

ودعا ترامب زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إلى إنجاز قانون جديد للرعاية الصحية.

كان قاض اتحادي أمريكي في ولاية تكساس أصدر أمس الجمعة، حكماً بأن قانون الرعاية الصحية، الذي وسع التغطية الصحية لتشمل الملايين من الأمريكيين، بأنه غير دستوري، وذلك في حكم من المرجح أن يتم الطعن عليه في المحكمة العليا.

وجاء في الدعوى القضائية ضد قانون الرعاية الصحية أن "التكليف الفردي" في القانون، والذي يعاقب مالياً المواطنين الأمريكيين الذين لا يشترون الرعاية الصحية غير دستوري بسبب تعديل في قانون الضرائب الأمريكي جرى في عام 2017.

وانحاز القاضي ريد أوكونر مع المدعين، وهم ائتلاف يضم 20 حاكماً ونائباً عاماً من الجمهوريين، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".

وكانت المحكمة العليا أيدت "التكليف الفردي" بقانون الرعاية الصحية عام 2012، حيث اعتبرت أن التكليف كان بمثابة ضريبة تخضع للسلطة القانونية للكونجرس.

وفي أعقاب الحكم، تعهد حكام الولايات والمدعون العامون الديمقراطيون بالدفاع عن قانون الرعاية الصحية.