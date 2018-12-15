هدف حسين الشحات .. مشاهدة مباراة العين (حسين الشحات) والترجي مباشر في كاس العالم للاندية .. يلا شوت Al Ain .. كورة لايف

احزر النجم المصري المحترف في صفوف العين الإماراتي "حسين الشحات" هدف التقدم الرائع في شباك الترجي التونسي في ثاني مباريات الفريق الإماراتي بكأس العالم للاندية

هدف حسين الشحات .. مشاهدة مباراة العين (حسين الشحات) والترجي مباشر في كاس العالم للاندية .. يلا شوت Al Ain .. كورة لايف

هدف حسين الشحات .. مشاهدة مباراة العين (حسين الشحات) والترجي مباشر في كاس العالم للاندية .. يلا شوت Al Ain .. كورة لايف

هدف حسين الشحات .. مشاهدة مباراة العين (حسين الشحات) والترجي مباشر في كاس العالم للاندية .. يلا شوت Al Ain .. كورة لايف

هدف حسين الشحات .. مشاهدة مباراة العين (حسين الشحات) والترجي مباشر في كاس العالم للاندية .. يلا شوت Al Ain .. كورة لايف