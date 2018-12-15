مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر

على ملعب ستاد بتروسبورت بالقاهرة يبدأ فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أولى مبارياته ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وذلك حين يستضيف الزمالك فريق القطن التشادي مساء يوم السبت، في إطار منافسات دور ال 32 من الكونفيدرالية الأفريقية.





الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس سيبدأ مهته في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية هذا الموسم، الفريق الذي خرج الموسم الماضي من هذا الدور في نفس البطولة، لذا فإن الفريق سيحاول جاهداً تحقيق الفوز على القطن التشادي في مباراتي الذهاب والإياب من أجل مواصلة مشوار الفريق نحو تحقيق اللقب القاري، خاصة وأن الفريق لم يتمكن من تحقيق أي لقاب قارية منذ عام 2002.





على الجانب الآخر فإن فريق القطن التشادي فقد استهل مشواره ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية من الدور التمهيدي، الفريق التشادي استطاع أن يُقصي فريق جوميدو التوجولي بعد أن فاز عليه ذهاباً بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادل معه إيجابياً في مباراة الإياب بهدف لكل فريق.





موعد مباراة الزمالك والقطن التشادي

وقد تقرر أن تُقام مباراة الزمالك والقطن التشادي القادمة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية مساء يوم السبت الموافق الخامس عشر من ديسمبر الجاري، على أن تبدأ صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقطن التشادي

هذا وسيتم البث الحي والمباشر لمباراة الزمالك ضد القطن التشادي مساء يوم السبت في الكونفيدرالية الأفريقية من خلال شاشة قناة نايل سبورت التردد الأرضي، والقناة الثانية الأرضية، كما أن المباراة سوف تكون منقولة عبر شاشة قناة أون سبورت على الهواء مباشرة.





تشكيل الزمالك اليوم

حراسة المرمى: جنش.





خط الدفاع: النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبدالله جمعة.





خط الوسط: طارق حامد، ساسي، محمد إبراهيم، كهربا، مصطفى فتحي.





خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.