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الراحة ممنوعة في الزمالك بأمر جروس

السبت 15/ديسمبر/2018 - 06:43 م
الراحة ممنوعة في الزمالك بأمر جروس
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رامي بشاي
 
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يستأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية غدا الأحد على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء عقب انتهاء مباراة القطن التشادي في ذهاب دور ال٣٢ من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس بمنح اللاعبين راحة من مران يوم الاثنين المقبل، قبل السفر إلى تشاد لخوض مواجهة العودة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره القطن التشادى يوم ٢٣ ديسمبر من الشهر الجاري على ملعب محمد ايوا، في إياب دور ال٣٢ من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القطن التشادي عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية.

 

جاء التشكيل على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: ديارا

خط الدفاع: أرماند وتولدي وأحمد عبد الرحمن وكوستاني

خط الوسط: ديفيد و جيان ويوسف وأوسي

خط الهجوم: عيسي وعبد الله

 

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري جروس أعلن عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة القطن التشادي مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية.

 

جاء التشكيل على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: محمود جنش

 

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

 

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وكهربا ومصطفى فتحي

 

خط الهجوم: كاسونجو

 

وكانت حافلة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وصلت إلى ملعب ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، قبل مباراة الأبيض اليوم أمام فريق القطن التشادي في ذهاب دور ال٣٢ من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

ويخوض الفريق الابيض المباراة بحضور ٦ آلاف مشجع، بعد قرار مجلس الإدارة بحضور الجماهير للمباريات الإفريقية.

 


المزيد عن: كورة كرة رياضة الزمالك
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