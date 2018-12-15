Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة العين والترجي بث مباشر ماتش Al Ain اليوم يلا شوت| كورة لايف | كورة اون لاين
السبت 15/ديسمبر/2018 - 05:29 م
عمرو عادل
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Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة العين والترجي بث مباشر ماتش Al Ain اليوم يلا شوت| كورة لايف | كورة اون لاين
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Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة العين والترجي بث مباشر ماتش Al Ain اليوم يلا شوت| كورة لايف | كورة اون لاين
- مشاهدة مباراة الترجي والعين اليوم بث مباشر
من المقرر أن تقام مباراة العين الإماراتي والترجي التونسي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءا بتوقيت السعودية، والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
- بث مباشر مباراة العين والترجي
تذاع مباراة العين الإماراتي والترجي التونسي، على قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت المعلق عامر الخوذيري.
Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة العين والترجي بث مباشر ماتش Al Ain اليوم يلا شوت| كورة لايف | كورة اون لاين
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