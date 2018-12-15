ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة العين والترجي بث مباشر ماتش Al Ain اليوم يلا شوت| كورة لايف | كورة اون لاين

السبت 15/ديسمبر/2018 - 05:29 م
Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة العين والترجي بث مباشر ماتش Al Ain اليوم يلا شوت| كورة لايف | كورة اون لاين
العين والترجي
طباعة
Advertisements
عمرو عادل
 
Advertisements
Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة العين والترجي بث مباشر ماتش Al Ain اليوم يلا شوت| كورة لايف | كورة اون لاين
يبحث عشاق كرة القدم العربية والعالمية، عن مشاهدة مباراة العين الإماراتي اليوم في كأس العالم للأندية، بث مباشر مباراة العين الإماراتي والترجي التونسي، مشاهدة مباراة العين الإماراتي والترجي التونسي في كأس العالم للأندية، مباراة حسين الشحات مع العين الإماراتي اليوم ضد الترجي التونسي، مساء اليوم السبت، ثالث مباريات بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام فعالياتها بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينتي العين وأبو ظبي، وأقيمت مباراة افتتاح البطولة بين كلا من العين الإماراتي وويلنجلتون بطل أوقيانوسيا، وتأهل العين على إثرها، ويستعرض لكم " الفجر الرياضي فيما يلي بث مباشر مباراة العين الإماراتي والترجي التونسي، بث مباشر لمباراة العين الإماراتي والترجي التونسي في كأس العالم للأندية.
Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة العين والترجي بث مباشر ماتش Al Ain اليوم يلا شوت| كورة لايف | كورة اون لاين
- مشاهدة مباراة الترجي والعين اليوم بث مباشر

من المقرر أن تقام مباراة العين الإماراتي والترجي التونسي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءا بتوقيت السعودية، والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

- بث مباشر مباراة العين والترجي

تذاع مباراة العين الإماراتي والترجي التونسي، على قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت المعلق عامر الخوذيري.
Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة العين والترجي بث مباشر ماتش Al Ain اليوم يلا شوت| كورة لايف | كورة اون لاين
المزيد عن: موعد مباراة الترجي والعين اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي والعين يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي والعين كورة لايف مشاهدة مباراة الترجي والعين كورة ستار مشاهدة مباراة الترجي والعين كورة اون لاين مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي والعين مشاهدة مباراة الترجي اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الترجي اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي اليوم مشاهدة كأس العالم للاندية مشاهدة العين والترجي مشاهدة الترجي ضد العين مباشر ماتش الترجي والعين مباشر العين والترجي مباراة العين والترجي مباشر مباراة العين والترجي مباراة الترجي والعين مباشر مباراة الترجي والعين بث مباشر يلا شوت
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية 2018
كاشيما انتلركاشيما انتلرز - اليابان
3
x
15:00
2
ديبورتيفو جوادالاخارا - المكسيك
الترجي الرياضي - تونس
0
x
18:30
0
العين - الإمارات
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
3
x
14:30
1
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
0
x
17:00
0
بيرنلي
كريستال بالاس
0
x
17:00
0
ليستر سيتي
واتفورد
0
x
17:00
0
كارديف سيتي
وولفرهامبتون
1
x
17:00
0
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
0
x
17:00
0
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
19:30
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني
خيتافي
1
x
14:00
0
ريال سوسييداد
بلد الوليد
-
x
17:15
-
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
19:30
-
رايو فاليكانو
إيبار
-
x
21:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
19:00
-
أودينيزي
تورينو
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
هانوفر 96
0
x
16:30
2
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
19:30
-
فيردر بريمن
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
1
x
14:05
2
الحزم
الأهلي
-
x
17:25
-
الشباب
الدوري التركي
قونيا سبور
0
x
15:00
0
قاسم باشا
إسطنبول باشاك شهير
-
x
18:00
-
جالطة سراي
دوري أبطال أفريقيا 2019
شبيبة الساورة - الجزائر
-
x
18:45
-
إتحاد طنجة - المغرب
الملعب المالي - مالي
-
x
19:00
-
أسيك ميموزا - ساحل العاج
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
جراف دي داكار - السنغال
اورلاندو بيراتس - جنوب أفريقيا
-
x
20:15
-
افريقيا ستارز - ناميبيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الأهلي طرابلس - ليبيا
0
x
15:00
0
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
غرين إيجليز - زامبيا
0
x
15:00
0
نصر حسين داي - الجزائر
المصري البورسعيدي - مصر
0
x
16:30
1
ساليماتا - بوركينا فاسو
إتحاد بلعباس - الجزائر
-
x
17:00
-
إينوجو رينجرز - نيجيريا
النجم الساحلي - تونس
-
x
17:00
-
إستاد أبيدجان - ساحل العاج
نهضة بركان - المغرب
-
x
18:00
-
الاتحاد - ليبيا
هلال الأبيض - السودان
-
x
18:00
-
موكورا سبور - رواندا
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
19:00
-
غرين بوفالوس - زامبيا
الزمالك - مصر
-
x
19:00
-
كوتون تشاد - تشاد