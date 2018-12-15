وزير البترول يتفقد موقع حريق  البئر التنموى "عسل 35"بجنوب سيناء 

انتقل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إلى موقع حفر البئر التنموى "عسل 35" الذى يقع فى منطقة صحراوية على مسافة 35 كيلو متر جنوب مدينة رأس سدر للمتابعة الميدانية والوقوف على أعمال السيطرة على الحريق الذى شب مساء أمس في بريمة حفر تابعة لشركة ميديتيرا المتعاقدة على القيام بأعمال حفر البئر مع الشركة العامة للبترول إحدى شركات هيئة البترول ، حيث حدث تدفق مفاجئ نتيجة زيادة ضغط الغاز مما أدى لحدوث الحريق .





وعقد الملا اجتماعاً ضم المهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والدكتور محسن النوبى رئيس الشركة العامة للبترول والمهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل ومسئولى الأمن الصناعى والأمن بالوزارة وشركات المنطقة الجغرافية البترولية ، حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على برنامج العمل لإطفاء البئر الذى يتم حالياً انحساره والسيطرة عليه بواسطة سيارات الإطفاء ووسائل مكافحة الحريق التابعة لكل من شركات قطاع البترول والثروة المعدنية والقوات المسلحة وقوات الدفاع المدنى.





وقرر وزير البترول المهندس طارق الملا، بتشكيل لجنة فنية قانونية على أعلى مستوى لمعرفة أسباب الحريق والأثار الناتجة عنه ، وأشاد الوزير بتضافر الجميع سواء العاملين بقطاع البترول أو قوات الدفاع المدنى أو القوات المسلحة فى أعمال السيطرة على الحريق.





صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه شب حريق فى بريمة حفر تابعة لشركة "ميديتيرا" المتعاقدة مع الشركة العامة للبترول، إحدى شركات هيئة البترول لحفر البئر التنموى "عسل ٣٤" الذى يقع فى منطقة صحراوية على بعد ٣٥ كم جنوب مدينة رأس سدر، حيث حدث تدفق مفاجئ نتيجة زيادة ضغط الغاز مما أدى لحدوث الحريق.

وأضاف متحدث البترول فى بيان لوزارة البترول، أنه تم على الفور تفعيل خطة الطوارئ بالشركة وجارى حاليا عمليات السيطرة على الحريق من خلال سيارات إطفاء قطاع البترول والدفاع المدنى والقوات المسلحة والتنسيق مع الأجهزة المعنية لإخماد الحريق والتعرف على أسبابه وملابساته وأن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.



