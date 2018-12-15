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"أبو كبسولة" على مسرح "بيرم التونسي" للمرة السادسة على التوالي

السبت 15/ديسمبر/2018 - 05:28 م
أبو كبسولة على مسرح بيرم التونسي للمرة السادسة على التوالي
أبو كبسولة
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أحمد رمضان متولي
 
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قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مد العرض المسرحى "ابو كبسولة" من إنتاج فرقة الإسكندرية التابعة للبيت الفنى للمسرح ل ١٥ ليلة عرض للمرة السادسة على التوالي نظرا لما حققه العرض من نجاح جماهيري كبير ليستمر العرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع فى تمام الثامنة والنصف مساء، و الأحد ماتينيه في تمام الخامسة.

 

يذكر أن عرض " أبو كبسولة" قد تم افتتاحه في عيد الأضحى المبارك، وقد حقق نجاحا جماهيريا لافتا منذ افتتاحه، بالاضافة إلى نجاحه النقدي، يدور العرض فى إطار كوميدى اجتماعى حول مخترع إخترع  كبسولة يستطيع الشخص عند تناولها أن يشبع تماما، و تتولى الأحداث.

 

"أبو كبسولة" من بطولة مصطفى أبو سريع، حسن عبد الفتاح، علاء زينهم ، نورين كريم ، إسلام عبد الشفيع ، أحمد السيد وأبطال فرقة الإسكندرية ، ألحان كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، أشعار مصطفى أبو سريع ، ديكور وملابس وائل عبدلله ، إضاءة إبراهيم الفرن،إستعراضات محمد ميزو، من تأليف محمد الصواف، و إخراج محمد مرسي.

 

وحرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أثناء زيارتها لمحافظة الإسكندرية لافتتاح مسرح محمد عبد الوهاب بعد تطويره والمقرر له الجمعة 7 سبتمبر على حضور العرض المسرحى "أبو كبسولة" تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسى، وذلك سبتمبر  الماضي على مسرح بيرم التونسى.

 

يدور العرض فى إطار كوميدى اجتماعى حول اختراع  كبسولة تغنى الإنسان عن تناول الطعام.

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