يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة الترجي والعين اليوم | بث مباشر مباراة الترجي والعين لايف Youtube اون لاين
السبت 15/ديسمبر/2018 - 05:23 م
عمرو عادل
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يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة الترجي والعين اليوم | بث مباشر مباراة الترجي والعين لايف Youtube اون لاينتتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم السبت لمباريات مونديال كأس العالم للأندية المقام حاليًا في الإمارات.
مشاهدة مباراة العين والترجي
ويقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر لمباريات كأس العالم للأندية التي من ضمنها مباراة العين والترجي.
ويستضيف فريق العين الإماراتي نظيره الترجي التونسي في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت السعودية والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات على ملعب هزاع بن زايد معقل نادي العين.
ونجح فريق العين الإماراتي في التأهل للدور الثاني من البطولة على حساب نظيره ويلنغتون النيوزيلندي في مباراة خيالية.
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة الترجي والعين اليوم | بث مباشر مباراة الترجي والعين لايف Youtube اون لاين
وتلقى فريق العين في المباراة الماضية ثلاثية متتالية من الفريق النيوزيلندي قبل أن يعود للمباراة في الشوط الثاني ويتعادل ويتم الاحتكام لركلات الجزاء.
بث مباشر مباراة العين والترجي
ونجح فريق العين في التأهل للدور الثاني بعد تفوقه على ويلنغتون بنتيجة 4-3 في ركلات الجزاء.
ويطمع فريق العين في استغلال الدرس الذي تعلمه في المباراة الأولى خلال مواجهة الترجي اليوم.
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة الترجي والعين اليوم | بث مباشر مباراة الترجي والعين لايف Youtube اون لاين
ويعول فريق العين في مباراة اليوم على عاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز بالمباراة وحصد بطاقة التأهل للمربع الذهبي من البطولة.
ومن المقرر أن تشهد المباراة مشاركة حسين الشحات لاعب وسط المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف العين الإماراتي.
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة الترجي والعين اليوم | بث مباشر مباراة الترجي والعين لايف Youtube اون لاين
مشاهدة بث مباشر مباراة العين والترجي
ويعد الشحات من العناصر الهامة والأساسية لفريق العين في الآونة الأخيرة ويعول عليه الجهاز الفني بشكل كبير بعد رحيل عموري.
ويسعى فريق العين لتسجيل الأهداف مبكرًا في مباراة اليوم حتى لا يضع نفسه في نفس الموقف الحرج خلال مباراة الفريق الماضية.
ويعلم فريق العين مدى قوة فريق الترجي خاصة وأن الفريقين يعلمان الكثير عن بعضهما بحكم أنهما من المنطقة العربية.
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة الترجي والعين اليوم | بث مباشر مباراة الترجي والعين لايف Youtube اون لاين
وحذر الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق العين لاعبيه من نشوة التأهل في المباراة الماضية والثقة الزائدة وطالبهم بضرورة تسجيل هدف مبكر ليربك به حسابات الترجي التونسي.
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة الترجي والعين اليوم | بث مباشر مباراة الترجي والعين لايف Youtube اون لاين
مشاهدة مباراة العين والترجي بث مباشر
في المقابل يدخل فريق الترجي المباراة أمام العين ممثلًا القارة الإفريقية بعد التتويج بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي.
ويمتلك فريق الترجي مجموعة مميزة للغاية من اللاعبين جعلته من الفرق المرشحة لحصد ميدالية في مونديال الأندية.
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة الترجي والعين اليوم | بث مباشر مباراة الترجي والعين لايف Youtube اون لاين
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