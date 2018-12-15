تعرف على تكلفة إطلالة جنيفر لوبيز في نيويورك (صور)

ظهرت الفنانة العالمية جينفر لوبيز، بإطلالة مميزة وساحرة، استطاعت أن تجذب الأنظار إليها خلال تواجدها في ولاية نيويورك الأمريكية.





ظهرت جينيفر بإطلالة من علامة sally lapointe، حيث ارتدت بنطلون براق ذي قصة فضفاضة، ويبلغ ثمنه نحو 1,450 دولار أمريكي، مع بلوزة من نفس القماش ويبلغ ثمنها نحو 790 دولارًا أمريكيًا، ونسقت معهما بمعطف طويل يتميز بأكمام مصنوعة من الفرو ويبلغ ثمنه نحو 3,350 دولار أمريكي.





وأكملت جينيفر إطلالتها بحقيبة يد من توقيع Valentino و صندل ذهبي من Jimmy Choo، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة ومكياج هادئ، وارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجهها.





يذكر أن افتتحت النجمة الكبيرة جينفر لوبيز، العرض الخاص لفيلمها الجديد Second Act بمدينة نيويورك بحضور إعلامي وجماهيري كبير.

وتعود "جينفر" من خلال هذا الفيلم للسينما من جديد بعد غياب أربعة أعوام، انشغلت خلالها بتصوير مسلسلها الناجح blue shades الذي تجسد به دور ضابطة بالشرطة.

وستعيد "جينفر" للأذهان من خلال فيلمها الجديد، أفلامها الرومانسية الشهيرة made in Manhattan و wedding planner .





وزينت النجمة الكبيرة جينفر لوبيز غلاف مجلة People في عدده الجديد الصادر لشهر ديسمبر الجاري، احتفالا بطرحها لفيلمها الجديد second act.





وتعود جينفر من خلال هذا الفيلم للسينما من جديد بعد غياب أربعة أعوام، انشغلت خلالها بتصوير مسلسلها الناجح blue shades الذي تجسد به دور ضابطة بالشرطة.





وستعيد جينفر للأذهان من خلال فيلمها الجديد، أفلامها الرومانسية الشهيرة made in Manhattan و wedding planner .