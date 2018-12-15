27 مليار دولار صفقات تجارية تمت على هامش المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية

سجل مركز تجهيز العمليات التجارية بالمعرض الصفقات لتتخطى الهدف المبدئي المٌقدر بـ25 مليار دولار، ليصل حجم الصفقات التجارية الموقعة إلى 27 مليار دولار حتى الآن.

تقوم مصر بإستضافة المعرض الإفريقي للتجارة البينية في دورته الأولي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة تنمية الصادرات المصرية في مركز مصر للمعارض الدولية وهو من تنظيم البنك الإفريقي للتصدير والإستيراد بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الإفريقي، وحتى الآن استضاف المعرض ما يقرب من 1,100 عارض ليس فقط من كافة أنحاء القارة الإفريقية ولكن من جميع أنحاء العالم وبحضور 70,000 زائر من إفريقيا وكل دول العالم، كما يقام على هامش المعرض التجاري، المؤتمر الدولي للتجارة الإفريقية لعام 2018.

وتعليقًا على حجم الصفقات المبرمة التي فاقت التوقعات، صرح الدكتور بينيديكت أوراماه، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقى للتصدير والإستيراد "نحن فخورون بأن نكون شاهدين على هذا المؤشر الإيجابي لما يمكن أن تحققه اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) في مجال التجارة البينية داخل القارة، وقد نجح البنك الإفريقى للتصدير والإستيراد في تسهيل عملية تحول وتكامل الإقتصاد الأفريقي من خلال الجمع بين المشترين والبائعين تحت سقف واحد، في المعرض الأفريقي للتجارة البينية وهو الأول من نوعه في القارة السمراء.

وعلي هامش فاعليات المعرض تم إستضافة فعاليات مؤتمر "تحسين البيئة من أجل تعزيز تمويل التجارة بين البلدان الأفريقية والجنوب"؛ كما عمل المعرض الإفريقي للتجارة البينية على تقريب وجهات النظر بين الممارسين لتبادل الإبداع الإفريقي في قمة (CAX).

وتعتبر قمة "CAX" حدثًا رائدًا تم إطلاقه في المعرض الإفريقي للتجارة البينية حيث يعمل كوسيلة لزيادة وتنمية معرفة وقدرة الدول الأفريقية على التجارة داخل القارة في الصناعات الإبداعية والثقافية. وافتتح فعاليات الحدث أداء من المغني النيجيري "WAJE"، وضيوف خاصة من عظماء الصناعة الإبداعية مثل "D’Banj"، سفير المعرض الإفريقي للتجارة البينية "IATF 2018" وفنان حائز على جوائز والرئيس التنفيذي لشركة جود ميوزيك، وأيضًا ريتا دومينيك، وهي أيضا سفيرة المعرض الإفريقي للتجارة البينية "IATF 2018"، وممثلة ومنتجة حائزة على جوائز، وأيضًا شركة أودري سيلفا وكذلك أبيولا أوكي، وهي ناشرة والرئيس تنفيذي لشركة "Okay Africa" ؛ وأيضًا الممثلة الحائزة على جوائز مومبي ماينا.

وتساءل البروفيسور أوراماه، خلال قمة "CAX"، عن أسباب افتقار مشاركة البلاد الأفريقية على مستوى العالم في الفنون وعن استمرار أفريقيا لعب دور هامشي "في حين أن أفريقيا هي فن في ذاتها وخلقت الفن". وسلط الضوء على الإنجازات الفنية للأفارقة على مدى القرون وشجع المشاركين في المعرض على أن يكونوا ناشطين في تحول الصناعة الإبداعية كجزء من نهج شامل لتحويل جميع الصناعات في إفريقيا.

وفي الحديث عن أهمية الصناعات الإبداعية، شبه "DBanj" إنتاج المحتوى الإبداعي بالنفط الخام الذي يكون من الضروري تحسينه قبل تصديره وجعله مربحًا، وشجع القطاع المالي على دعم الاقتصاد الإبداعي في أفريقيا.





وألقت السيدة دومينيك الضوء على إمكانات الاقتصاد الإبداعي كمصدر للعمالة للشباب، إذا تم التعامل معه وتمويله بشكل صحيح.

وتم لاحقاً تكريم سفراء المعرض الإفريقي للتجارة البينية في عشاء سفراء "IATF 2018" حيث أعربت السيدة كانايو أواني، المدير العام والعضو المنتدب لمبادرة التجارة البينية الإفريقية في البنك الإفريقي للتصدير والإستيراد، عن امتنانها لمساهمات السفراء في الحصول على الدعم ورعاية للمعرض التجاري الذي يختتم فعالياته يوم الإثنين 17 ديسمبر.