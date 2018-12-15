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اتحاد الشرطة يخسر أمام السكة الحديد في مباراة مثيرة

السبت 15/ديسمبر/2018 - 05:20 م
اتحاد الشرطة يخسر أمام السكة الحديد في مباراة مثيرة
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رأفت أمين وهدير أسامة
 
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خسر فريق اتحاد الشرطة على ملعبة من فريق السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال مباريات الأسبوع الثالث للدور الثاني (المجموعة السادسة) بدوري القسم الثالث.

خرج السكة متقدما بهدفين لهدف خلال الشوط الأول، حيث تقدم عبد العليم السيد للسكة الحديد في الدقيقة 21، ثم تعادل للشرطة اسماعيل بامبا في الدقيقة 37، وقبل ختام الشوط أحرز أحمد سعد ريعو الهدف الثاني للسكة.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد عارف "توتى" الهدف الثالث للسكة في الدقيقة الأولى، ثم أحرز معتز نجيب الهدف الثاني للشرطه في الدقيقة الرابعة.

بدأ اتحاد الشرطة اللقاء بتشكيل تكون من محمد عبد المنعم مشمش، اسلام أحمد واسلام مشهور ومحمود على ومحمود كوكو، وسيد صلاح ومعتز نجيب ومصطفى عبد الفتاح وعبد العزيز أحمد وأحمد عجله، وإسماعيل بامبا، وسامح السقا، وفي البدلاء أحمد مجدي ، وأحمد حسام ومحمد رجب وعمرو حسين واسلام محمد ومحمد ماهر وأحمد أشرف.

ولعب السكه بكلاً من : ابراهيم شعلها ، ومحمد احمد واحمد على واسلام عبدة وعبد الفتاح شولا، واحمد سعد وعبد العليم السيد واحمد كشرى ومحمد ريعو
ومحمد عارف توتى ومصطفى جعفر، وفي البدلاء تواجد محمد جمال وعمرو يوسف ووليد أنور ومحمد سعيد وممدوح رأفت وأحمد مرسي ووجدى محيى.

أدار اللقاء الحكم الدولي محمد الحنفي، عاونه شريف عبد الله، وأحمد إبراهيم.

الفوز رفع رصيد السكة الحديد إلى 42 نقطة، بالمركز الأول، بينما توقف رصيد اتحاد الشرطة عند 33 نقطة بالمركز الثاني.

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