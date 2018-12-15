رابط (مشاهدة مجاني) يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع الآن HD لايف اون لاين
السبت 15/ديسمبر/2018 - 05:14 م
عمرو عادل
Advertisements
Advertisements
رابط (مشاهدة مجاني) يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع الآن HD لايف اون لاينالترجي والعين بث مباشر , كاس العالم للاندية 2018 في الامارات الدور الثاني , في اطار مباريات اليوم من الدور الثاني من كاس العالم للاندية الذي يقام في الامارات سنكون علي موعد مع قمة عربية خالصة تلك التي ستجمع بين بطل الدوري الاماراتي فريق العين الاماراتي وبين بطل دوري ابطال افريقيا فريق الترجي التونسي في لقاء قوي صعب بين الفريقين الكبيرين الذين يعتبرا من زعماء كرة القدم العربية في قارتيهما.
الترجي يدخل المباراة بحثا عن مشاركة اخري جيدة في المونديال العالمي بعد ان شارك الفريق في نسخة عام 2012 , وسيسعي الترجي لتحقيق الانتصار من اجل ضرب موعد مع ريفربليت الارجنتيني بطل كوبا ليبرتادورس من اجل مواصلة المشوار والمنافسة للوصول للنهائي الكبير وسيكون ذلك نفس هدف العين العريق زعيم اسيا علي ارضه وامام جماهيره العريضة التي سيسعي اللاعبين من اجل اسعادهم في مباراة اليوم وتحقيق الانتصار والعبور للدور نصف النهائي.
العين الاماراتي قد نجح في العودة في مباراة الدور الاول امام ويلنتغون النيوزيلندي بعد ان تاخر بنتيجة 3-0 عاد الفريق العريق وتعادل بنتيجة 3-3 قبل ان يفوز بركلات الترجيح بفضل حارسه المخضرم الرائع خالد عيسي صاحب الاداء المميز في تلك المباراة وصاحب الفضل الاول في صعود الفريق الاماراتي لتلك الموقعة امام الترجي التي ينتظرها فريق ريفربليت بطل امريكا الجنوبية من اجل مواجهة الفائز للصعود للنهائي الكبير والعريق.
رابط (مشاهدة مجاني) يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع الآن HD لايف اون لاين
مباراة الترجي والعين مباشر.
يوم السبت 15 ديسمبر 2018.
الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت مصر.
بطاقة مباراة اليوم.
كأس العالم للاندية بالامارات 2018
الدور الثاني
استاد هزاع بن زايد
رابط (مشاهدة مجاني) يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع الآن HD لايف اون لاين
المزيد عن: موعد مباراة الترجي والعين اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي والعين يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي والعين كورة لايف مشاهدة مباراة الترجي والعين كورة ستار مشاهدة مباراة الترجي والعين كورة اون لاين مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي والعين مشاهدة مباراة الترجي اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الترجي اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي اليوم مشاهدة كأس العالم للاندية مشاهدة الترجي ضد العين مباشر ماتش الترجي والعين مباراة الترجي والعين مباشر مباراة الترجي والعين بث مباشر يلا شوت مباراة الترجي والعين بث مباشر مجانا مباراة الترجي والعين بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة الترجي والعين مباراة الترجي في كأس العالم للاندية
Advertisements