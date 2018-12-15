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تريزيجيه يشارك في هزيمة قاسم باشا أمام قونيا سبور

السبت 15/ديسمبر/2018 - 05:13 م
تريزيجيه يشارك في هزيمة قاسم باشا أمام قونيا سبور
قاسم باشا
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الفجر الرياضي
 
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خسر فريق قاسم باشا التركي، المحترف ضمن صفوفه المصري الدولي محمود حسن "تريزيجيه"، امام فريق قونيا سبور التركي، ضمن منافسات الأسبوع الـ 16 من الدوري التركي.

افتتح أهداف المباراة اللاعب أدريس جاهوفيتش في الدقيقة 47، قبل أن يعادل النتيجة مباي دياني لاعب قاسم باشا في الدقيقة 69 في المباراة التي شارك بها محمود تريزيجيه.

وعزز مباي دياني لفريق قاسم باشا الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 72، وبعد دقيقتين فقط تعادل ادريس جاهوفيتش لقونيا في الدقيقة 74، وقبل نهاية المباراة تقدم موريكي فوفانا في الدقيقة 82.

توقف رصيد قاسم باشا عند النقطة 26 بالمركز الثاني، فيما أصبح رصيد كونيا 24 نقطة، بالمركز الثامن.

المزيد عن: كورة كرة قاسم باشا رياضة تريزيجيه
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