داخل مصنع غير مرخص.. ضبط 29 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بأبو النمرس

داهم رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مصنع أعلاف غير مرخص بمركز أبو النمرس، وضبط داخله 29 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك، قبل ترويجها على الأسواق، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ووردت معلومات للواء مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، مفادها قيام صاحب مصنع لتجميع وتعبئة الأعلاف بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، بتصنيع الأعلاف باستخدام مكونات غير صالحة للإنتاج، ومجهولة المصدر، وطرحها للبيع بالأسواق مسببًا أضرار جسمية بقصد تحقيق أرباحًا طائلة غير مشروعة.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك ومفتشي التموين، استهدفت المصنع المشار إليه، وأسفرت عن ضبط 29 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام ومجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.