جاري الآن.. شاهد مباراة الترجي والعين HD | بث مباشر الترجي kora on line
السبت 15/ديسمبر/2018 - 05:11 م
عمرو عادل
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جاري الآن.. شاهد مباراة الترجي والعين HD | بث مباشر الترجي kora on line
بإمكان ماميتش الاعتماد منذ بداية المباراة على خدمات الدولي السويدي ماركوس بيرج الذي بقي على مقاعد الاحتياط في لقاء ويلينجتون، بسبب مرضه بالحمى، قبل أن يشارك في الدقيقة 78، ويسجل هدف التعادل 3-3 بعد 7 دقائق من نزوله.
وسيكون بيرج مع المصري حسين الشحات والمالي تونجو دومبيا، الذي سجل هدفاً في مشاركته الأولى مع بطل الإمارات قادماً من دينامو زغرب الكرواتي، والبرازيلي كايو فرنانديز، والياباني تسوكاسا شيوتاني، وحارس المرمى الدولي خالد عيسى، الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام الفريق النيوزيلندي بعد تصديه لركلتي ترجيح، نقطة الثقل في تشكيلة العين.
جاري الآن.. شاهد مباراة الترجي والعين HD | بث مباشر الترجي kora on line
الترجي لتجاوز إنجاز المشاركة الأولى
ومن جهته، يطمح الترجي في أن تكون مشاركته الثانية في البطولة أفضل من الأولى عام 2011 عندما خسر أمام السد 1-2 في ربع النهائي، ثم أمام مونتري المكسيكي 2-3 في مباراة تحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس.
واختبر ثلاثة لاعبين من التشكيلة الحالية للترجي المشاركة الأولى في 2011، وهم حارس المرمى معز بن شريفية وخليل شمام وسامح الدربالي.
جاري الآن.. شاهد مباراة الترجي والعين HD | بث مباشر الترجي kora on line
وقال شمام لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تجربة 2011: "كانت تجربة مخيبة للآمال للأسف، رغم لعبنا أفضل بكثير من السد القطري، إلا أننا خرجنا من الدور الأول ولم نتمكن من المرور إلى قبل النهائي لمواجهة برشلونة، وهذه المرة نفكر جدياً في التدارك وتقديم بطولة أفضل حتى ننسى خيبة أمل 2011".
ويضم الترجي العديد من اللاعبين المميزين الذين قادوه لإحراز لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري، مثل طه الخنيسي والكاميروني فرانك كوم والإيفواري فوسيني كوليبالي وهيثم الجويني وأنيس البدري وسعد بقير.
وأبدى معين الشعباني، مدرب الترجي، إعجابه بمنافسه العين بعدما شهد طريقة عودته بالنتيجة أمام ويلينجتون، وقال: "أعجبت بقوة شخصية العين، لأنه ليس من السهل أن يكون الفريق متأخراً بثلاثة أهداف نظيفة، ويعود في اللقاء بهذه الكيفية".
جاري الآن.. شاهد مباراة الترجي والعين HD | بث مباشر الترجي kora on line
وأضاف: "العين أثبت أن لديه مهارات فردية خصوصاً في الهجوم تجعله قادراً على إحداث الفارق في أي لحظة، لكن لديه أيضاً نقاط ضعف سنحاول استغلالها على الوجه الأكمل".
جاري الآن.. شاهد مباراة الترجي والعين HD | بث مباشر الترجي kora on line
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