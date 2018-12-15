نسرين أمين تتألق بالزي العربي في أحدث جلسة تصوير (صور)
السبت 15/ديسمبر/2018 - 05:10 م
يارا أحمد
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تألقت الفنانة نسرين أمين، بأحدث جلسة تصويرية ، وظهرت بها بالزى العربي مرتدية "جمبسوت" أسود اللون، ونال الزي العربي علي اعجاب جمهورها علي مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت بميك اب هادئ ويناسب الجلسة التصويرية.
يذكر أن أخر أعمال الفنانة نسرين أمين فيلم سوق الجمعة، مع الفنان عمرو عبد الجليل، وتم عرضه في عيد الأضحى الماضي، ومسلسل ممنوع الاقتراب أو التصوير وشاركها بطولته زينة، فتحي عبد الوهاب، محمد شاهين، صفوة، وهو من تأليف محمد الصفتي، وإخراج زياد الوشاحي.
وكانت الفنانة نسرين أمين، شاركت جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "أمين" مرتدية "مايوه"، على إحدى شواطئ تايلاند، مُعلقة: "في شهر ديسمبر".
يذكر أن نسرين أمين ولدت في مدينة القاهرة عام 1984، وتخرجت في الثانوية العامة، ثم درست الفنون التطبيقية قسم دعاية وإعلان في جامعة حلوان، ومن ثم انتسبت إلى "استوديو الممثل" وورش التمثيل.
جدير بالذكر أن أكدت الفنانة مي عمر، أنها لا يمكنها تقرير ما إذا كانت من الممكن أن تشارك الفنانة نسرين أمين في عمل فني قادم أم لا، لافتة إلى أن الأخيرة ليست نجمة عمل لكي تقول يمكنها العمل معها أم لا.
وأضافت خلال لقائها فى برنامج "حفلة 11" على قناة "ON E"، قائلة: "نسرين أمين، هى مجرد دور وسط الأدوار مش بطلة عمل".
وقالتمى عمر، أنها في حالة مقابلتها الفنانة نسرين أمين أو ياسمين صبرى ستبادر بمصافحتهما، وهذه طبيعتها لأنها ليس لديها خلاف شخصي مع أي منهما.
وأضافت خلال لقائها فى برنامج "حفلة 11" على قناة "ON E"، قائلة: "علاقتي بهما كانت كويسة جدًا فى أول مسلسل الأسطورة، ومعرفش الهجوم اللى حصل عليه إيه مبرراته، لانى معملتش حاجة، وهما بدأوا المشاكل مع محمد سامي
وأكدت أنه لم يحذف مشهد واحد لـ نسرين أمين كما قالت الاخيرة.
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