الان مشاهدة مباراة العين والترجي بث مباشر اليوم السبت 15-11-2018 (بدون تقطيع) يلا شوت - yalla shoot - كورة ستار

يلتقي العين الإماراتي مع الترجي التونسي مساء غدً السبت، على ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، في ربع نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، والمقامة حالياً في الإمارات، وطموح كل منهما، بلوغ الدور قبل النهائي للمونديال العالمي.





كما يلتقي في المباراة الثانية ضمن الدور ربع النهائي غداً السبت أيضاً، كاشيما انتليرز الياباني مع جوادالاخارا المكسيكي، على ذات الملعب.

الان مشاهدة مباراة العين والترجي بث مباشر اليوم السبت 15-11-2018 (بدون تقطيع) يلا شوت - yalla shoot - كورة ستار

ويتأهل الفائز من لقاء العين والترجي، لمقابلة ريفر بلايت الأرجنتيني في الدور قبل النهائي، في حين ينتقل الخاسر لخوض مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.





وهي المباراة الأولى التي يخوضها الترجي بطل أفريقيا وممثل القارة في المونديال، بينما هي الثانية للعين الذي يشارك باعتباره بطلا للإمارات المستضيفة، والذي سبق وتغلب في الدور الأول على تيم ويلنجتون النيوزلندي بفارق ركلات الترجيح 4-3، بعد تعادل الفريقين 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

الان مشاهدة مباراة العين والترجي بث مباشر اليوم السبت 15-11-2018 (بدون تقطيع) يلا شوت - yalla shoot - كورة ستار

طموح العين الآسيوي





ويأمل العين أن تبتسم البطولة العالمية مجدداً لصالح فرق غرب آسيا، على حساب نظرائهم من أفريقيا، بعدما عرف ممثل آسيا الفوز في 3 مباريات جمعتهم سابقاً.





وسبق أن فاز النصر السعودي على الرجاء البيضاوي المغربي 4-3 في النسخة الاولى عام 2000، والاتحاد جدة على الأهلي المصري 1-0 في 2005، وخسر الترجي نفسه في المواجهة العربية الثالثة أمام السد القطري 1-2 في 2011.





ويدرك العين جيداً أن مواجهة الترجي تختلف كلياً عن تيم ويلينجتون، وأن عليه التخلي عن الأخطاء الدفاعية التي وقع بها لاعبوه أمام بطل أوقيانيا في المباراة الأولى، في حال أراد تكرار إنجاز مواطنه الجزيرة الذي تأهل إلى قبل النهائي في النسخة الماضية، وانهى مشواره في البطولة، محتلاً المركز الرابع.

الان مشاهدة مباراة العين والترجي بث مباشر اليوم السبت 15-11-2018 (بدون تقطيع) يلا شوت - yalla shoot - كورة ستار

ويتوقع أن يعاني العين من الإجهاد البدني، من كونه خاض مباراة مجهدة بدنياً الأربعاء الماضي، بعدما امتدت إلى شوطين اضافيين، بعكس الترجي الذي يخوض مباراته الأولى في البطولة.





واعترف الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين، بالصعوبات التي سيواجهها فريقه امام الترجي، وقال: "المنافس مختلف، والكرة الأفريقية متطورة كثيراً، ما حدث في لقاء ويلينجتون، أتمنى ألا يتكرر مجدداً، وعلينا العمل بجد لمواصلة المشوار في البطولة".





وأضاف: "نحتاج للحظ أيضاً، لأنه بدونه لن تسير الأمور كما نرغب، وفي مباراة ويلينجتون لم نكن محظوظين كثيراً، أتمنى أن نوفق السبت، مع غياب عنصر مهم عن تشكيلة فريقي، بعد طرد لاعب الوسط محمد عبد الرحمن في الدقيقة 120 من المباراة السابقة".