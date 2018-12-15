خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية.. كيف أحرج السيسي محافظ القاهرة؟

خلال افتتاح مجموعة من المشروعات التنموية عبر "الفيديو كونفراس"، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سؤالًا محرجًا إلى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مما أثار ذهول الحضور بسبب مفاجأة السؤال الموجه له.

وكان ذلك خلال افتتاح المشروعات بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وعدد من المحافظين والوزراء والمسؤولين.

وأثناء افتتاح المشروعات، وجه "السيسي" سؤالًا للمحافظ عن إيرادات محافظة القاهرة قائلًا: "تعرف إيراداتك قد إيه يا سيادة المحافظ؟".

وتابع "السيسي" خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، اليوم السبت: "تصدق بالله أنا أعرف كل حته في مصر بتدخل فلوس أد إيه.. ده شغل!؟".

واستكمل "السيسي" تساؤله للمحافظ"عبدالعال"،حيث قال له: "إنتا اتعملك كام كوبري في الأربع سنين اللي فاتوا.. أنا مقصدش أحرجك"، فيما كان المحافظ يقف في ذهول يبدو عليه عدم القدرة على الإجابة.