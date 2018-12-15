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غدًا.. أحمد عبدالله محمود ضيف "ستار شو" على إذاعة الشرق الأوسط

السبت 15/ديسمبر/2018 - 05:09 م
غدًا.. أحمد عبدالله محمود ضيف ستار شو على إذاعة الشرق الأوسط
أحمد عبدالله محمود
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الفجر الفني
 
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يحل النجم الشاب أحمد عبد الله محمود، ضيفًا على برنامج "ستار شو" عبر إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM، غدًا الأحد في تمام الساعة ٩ مساءً وحتى ١٠ مساءً على الهواء مباشرًة، مع الإعلامي خالد شاهين وشروق دياب.

 

ويتحدث "أحمد" عن أعماله الفنية الجديدة خلال الفترة القادمة، وخاصة دراما رمضان 2019، بعد مشاركته في بطولة مسلسل "طايع" ضمن دراما  رمضان 2018، والذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة.

 

كما يتطرق اللقاء حول مشاركة أحمد عبد الله محمود في فيلم "جريمة الايموبيليا"، والذي تم عرضه للمرة الأولى في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، وعن أعماله السينمائية القادمة.

 

برنامج "ستار شو" يذاع على إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM، يوم الأحد من كل أسبوع الساعة ٩ مساءً وحتى ١٠ مساءً على الهواء مباشرة، تقديم خالد شاهين وشروق دياب، ومن إعداد حسين أنسي.

 

واستضاف البرنامج عدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني.

 

يذكر أن الفنان أحمد عبدالله محمود يستعد للبدء في تصوير فيلمه الجديد "الهجام" خلال الأيام القادمة، ويشاركه في بطولته مجموعة من الفنانين الشباب.

 

وقال أحمد عبدالله في تصريحات إن الفيلم من بطولة مجموعة من الشباب وتدول أحداثه في إطار من التشويق والإثارة"، وكشف أنه يجسد دور الهجام الذي تدور حوله أحداث الفيلم، ويعد الفيلم ثاني بطولاته المطلقة، معبرًا عن سعاته بالثقة التي وضعها فيه المخرج مرقص عادل وجهة الإنتاج التي قدمت فيلم الألماني من قبل.

 

فيلم "الهجام" من بطولة أحمد عبدالله محمود، وعمر الشناوي، ومحسن منصور، ونهى عابدين، ووائل عبدالعزيز، وغيرهم، وإخراج مرقص عادل.

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