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محافظة الإسكندرية تطلق "عيون أولادنا" للكشف عن طلاب المدارس

السبت 15/ديسمبر/2018 - 05:06 م
محافظة الإسكندرية تطلق عيون أولادنا للكشف عن طلاب المدارس
مبادرة عيون أولادنا
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دينا حسن- محمد رجب
 
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تطلق محافظة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية يوم الإثنين القادم في تمام الساعة التاسعة صباحا مبادرة "عيون ولادنا" بمدارس إدارة الجمرك التعليمية والتي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض التي تؤدي إلي ضعف في الإبصار للأطفال وخاصة في المدارس الحكومية، وذلك حتى لا يؤثر ضعف الإبصار لدى الأطفال على تأخر مستواهم الدراسي.

وبحسب بيان إعلامي من المحافظة، يوجه المحافظ الشكر لجميع الأطباء المشاركين في مبادرة "عيون اولادنا" على مساهمتهم الفعالة والمؤثرة لدعم أبنائنا وتوفير الكشف والعمليات الجراحية بالمجان لأي طالب يتبين من خلال الكشف عليه خلال المبادرة احتياجا إلى إجراء عملية جراحية، كما وجه المحافظ الشكر للجمعية الأهلية المساهمة في هذه المبادرة، مشيرًا إلى أهمية تكاتف المجتمع المدني مع الحكومة لتقديم أفضل خدمة لأبناء الإسكندرية في جميع القطاعات.

وقالت المحافظة ستبدأ المبادرة بمقر مدرسة قاسم أمين الإعدادية بنين في تمام الساعة ٩ صباح يوم الإثنين، حيث سيتوجه طلاب ١٢ مدرسة من مدارس إدارة جمرك التعليمية (مدرسة الإسكندرية الإعدادية بنين، ومدرسة رأس التين العسكرية بنين، ومدرسة رأس التين الثانوية بنين، ومجمع الشهداء الرسمي لغات، وطلاب مدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات، ومدرسة الانفوشي رسمية بنات لغات، ومدرسة اسماعيل صبري، ومدرسة قايتباي الإعدادية، ومدرسة محمد صلاح الصواف، ومدرسة جعفر، ومدرسة الفناء، ومدرسة السواحل ) إلى مقر مدرسة قاسم أمين الإعدادية على التوالي للكشف على طلاب كل مدرسة خلال اليوم الدراسي. 
وستقوم الجمعية الأهلية القائمة على المبادرة بتوفير نظارات طبية بالمجان لأول ١٠٠ طالب لديهم مشكلة فى الإبصار ولثاني ٢٠٠ طالب لديهم مشكلات في الإبصار وحاجة نظارات طبية سيتم توفير نظارة طبية بخصم ٥٠٪، أما الـ٥٠٠ طالب التاليين وأولياء أمورهم سيتم توفير نظارات طبية لهم بخصم ٣٠٪،بالإضافة إلي إجراء جراحات للعيون للطلاب الذين سيتبين بالكشف عليهم خلال المبادرة أنهم بحاجة إلى إجراء عمليات جراحية.

المزيد عن: محافظة الإسكندرية محافظ الإسكندرية عيون ولادنا الدكتور عبد العزيز قنصوة
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