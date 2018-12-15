يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة العين والترجي Kora live | رابط مباشر مباراة الترجي والعين beIN Sports HD 1 اليوم يلا كورة
السبت 15/ديسمبر/2018 - 03:59 م
عمرو عادل
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يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة العين والترجي Kora live | رابط مباشر مباراة الترجي والعين beIN Sports HD 1 اليوم يلا كورة
يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة العين والترجي Kora live | رابط مباشر مباراة الترجي والعين beIN Sports HD 1 اليوم السبت 15-12-2018| الاسطورة الجديد رابط يوتيوب yalla shoot بدون تقطيع كوره لايف ،مباشر مباراة العين والترجي المباراة المرتقبة الآن في كأس العالم للأندية 2019 ،حيث شهد العين مباراة قوية سابقه بينه وبين تيم ولينجتون انتهت بالتعادل 3-3 ،وينتظر الآن مباراته أمام الترجي التونسي في بث مباشر اليوم السبت ويأتي الترجي بعدما خرج النادي الأهلي من البطولة ليواجه الترجي العين في مباراة قوية في كأس العالم للاندية.
يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة العين والترجي Kora live | رابط مباشر مباراة الترجي والعين beIN Sports HD 1 اليوم يلا كورة
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يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة العين والترجي Kora live | رابط مباشر مباراة الترجي والعين beIN Sports HD 1 اليوم يلا كورة
موعد مباراة العين والترجي beIN Sports HD 1
تقام مباراة العين الاماراتي والترجي التونسي في استاد هزاع بن زايد بالإمارات اليوم السبت في تمام الساعه السادسه والنصف بتوقيت مصر الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات ويتم نقلها في بث مباشر وحصري من خلال قناة beIN Sports HD 1 .
مباراة الترجي والعين بث مباشر Kora live
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يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة العين والترجي Kora live | رابط مباشر مباراة الترجي والعين beIN Sports HD 1 اليوم يلا كورة
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