تأهيل فتحي ونجيب في تدريب الأهلي

أدى الثنائي أحمد فتحي ومحمد نجيب لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران الفريق الأحمر اليوم السبت على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

وقاد الثنائي طارق عبد العزيز التدريبات التأهيلية للثنائي من أجل التعافي من الإصابة حيث يعاني فتحي من مزق في العضلة الأمامية، فيما يعاني نجيب من الإصابة في غضروف الركبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء بعد غد الإثنين على استاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.