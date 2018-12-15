كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر 15-12-2018 (كأس العالم للأندية) Taraji HD كورة ستار

يواجه فريق الترجي الرياضي التونسي مضيفه فريق العين الإماراتي في مساء يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018 على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين على الأراضي الإماراتية، وذلك في إطار الدور ربع النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للأندية 2018 م.





ولم يعرف فريق الترجي الرياضي طعم الخسارة على الإطلاق في آخر خمس مباريات خاضها الفريق التونسي، وفي مقابل ذلك نجح فريق الترجي الرياضي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، كما سقط فريق الترجي الرياضي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر 15-12-2018 (كأس العالم للأندية) Taraji HD كورة ستار

وينتظر فريق الترجي الرياضي أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق العين، حيث يخوض فريق الترجي الرياضي في المباراة الأولى مباراة أخرى في بطولة كأس العالم للأندية على حسب نتيجة مباراته في الدور ربع النهائي من عمر البطولة.

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر 15-12-2018 (كأس العالم للأندية) Taraji HD كورة ستار

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق الترجي الرياضي نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي في بطولة كأس السوبر الأفريقي، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق الترجي الرياضي ضيفه فريق الأفريقي في بطولة الدوري التونسي، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق الترجي الرياضي وبين ضيفه فريق إتحاد بن قردان في بطولة الدوري التونسي.

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر 15-12-2018 (كأس العالم للأندية) Taraji HD كورة ستار

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق الترجي الرياضي في هذه المباراة الهامة على النحو التالي: معز بن شريفية / سامح الدربالي / شمس الدين الذوادي / خليل شمام / حسين الربيع / فوسيني كوليبالي / فرانك كوم / أنيس البدري / يوسف البلايلي / غيلان الشعلالي / طه ياسين الخنيسي.

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر 15-12-2018 (كأس العالم للأندية) Taraji HD كورة ستار

أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق العين طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها الفريق الإماراتي، وفي مقابل ذلك نجح فريق العين في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر 15-12-2018 (كأس العالم للأندية) Taraji HD كورة ستار

ويحتل فريق الترجي الرياضي في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التونسي مع امتلاكه في رصيده 23 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق العين في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي مع امتلاكه في رصيده 28 نقطة.

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر 15-12-2018 (كأس العالم للأندية) Taraji HD كورة ستار

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق الترجي الرياضي مع مضيفه فريق العين عبر قناة Bein Sports HD1 بصوت المعلق حفيظ دراجي، وذلك في تمام الساعة 18:30 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 19:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.