وزير الاتصالات يبحث مع مسئولي شركة "أنديلا" التعاون المشترك في مجال بناء قدرات مطوري البرمجيات





استقبل عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفد من شركة "أنديلا" المتخصصة في بناء قدرات وتشغيل مطوري البرمجيات على مستوى القارة الإفريقية برئاسة كريستينا ساس المؤسِّسة المشاركة ومديرة العمليات بالشركة، حضر اللقاء مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وسابرينا روشان مدير استراتيجية التوسع بشركة انديلا.

وخلال رحب عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالخطوات التنفيذية التي تتخذها الشركة تجاه تأسيس مقر لها في مصر بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بهدف تأهيل الكوادر المصرية من الشباب في مجال البرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يساعد في توفير فرص عمل لهم في مختلف الشركات العالمية. مشددا على اهتمام مصر بشباب افريقيا ودعمهم بكل الطرق التي تؤهلهم لارتياد الأسواق المحلية والعالمية، والعمل على صقل مهاراتهم المتميزة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهذا ما أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال فعاليات ملتقى "أفريقيا 2018" الذي استضافته مدينة السلام شرم الشيخ، مضيفاً أنه لابد من تعزيز الجهود لسد الفجوة بين المطورين الواعدين في أفريقيا وحاجة سوق العمل والطلب المتزايد من الشركات العالمية على تلك المواهب.

هذا وتم خلال الاجتماع استعراض جهود ومبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها في مجال بناء القدرات وصقل مهارات الشباب من بينها: المبادرة الرئاسية التي تستهدف تدريب أكثر من 10 آلاف شاب مصري وأفريقي في مجال تطوير التطبيقات والألعاب الرقمية وإنشاء نحو 100 شركة افريقية ناشئة، كما تم بحث امكانية التعاون للوصول لأكبر عدد من المستفيدين والمتدربين من هذه المبادرة بالتعاون مع مختلف الدول الأفريقية، هذا بالإضافة الى بحث إمكانية إنشاء معهد تدريب إقليمي للشركة بمدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة لخدمة أبناء القارة الأفريقية وتعزيز وبناء قدراتهم في مجال تطوير البرمجيات.

هذا وتعد شركة "أنديلا" هي أحد الشركات التي تعمل في مجال تأهيل ورعاية المهارات المتميزة في قارة افريقيا في مجال البرمجيات لتلبية احتياجات شركات التقنية العالمية من الكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مستوى، وذلك في مختلف دول العالم. وتم تأسيس الشركة عام 2014، ولديها عدد من الفروع والمكاتب التابعة لها في عدد من المدن الافريقية مثل: نيروبي، ولاجوس، وكمبالا، وكيجالي، وغيرها في: نيويورك، وسان فرانسيسكو، وتكساس.



