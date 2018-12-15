يلا شوت | بث حي | Taraji | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الترجي والعين بث مباشر| Bein Sport 1
السبت 15/ديسمبر/2018 - 03:54 م
عمرو عادل
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يلا شوت | بث حي | Taraji | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الترجي والعين بث مباشر| Bein Sport 1
يشهد ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في مساء اليوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق العين الإماراتي ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي، ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2018 م.
يلا شوت | بث حي | Taraji | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الترجي والعين بث مباشر| Bein Sport 1
وتنطلق مباراة الترجي الرياضي والعين تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.
يلا شوت | بث حي | Taraji | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الترجي والعين بث مباشر| Bein Sport 1
وسوف تكون مباراة الترجي الرياضي والعين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.
وإليكم الآن تشكيل فريق الترجي الرياضي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق العين:
حراسة المرمى: معين الشعباني.
خط الدفاع: سامح الدربالي / شمس الدين الذوادي / خليل شمام / حسين الربيع.
خط الوسط: فوسيني كوليبالي / فرانك كوم / أنيس البدري / يوسف البلايلي / غيلان الشعلالي.
خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي.
المدير الفني: التونسي معين الشعباني.
يلا شوت | بث حي | Taraji | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الترجي والعين بث مباشر| Bein Sport 1
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