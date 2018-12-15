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شاهد.. المغربية جيهان خليل مثيرة في أحدث جلسة تصوير بالكاجوال

السبت 15/ديسمبر/2018 - 03:56 م
شاهد.. المغربية جيهان خليل مثيرة في أحدث جلسة تصوير بالكاجوال
المغربية جيهان خليل
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أحمد رمضان متولي
 
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خضعت الفنانة المغربية جيهان خليل، لجلسة تصوير مؤخرا مع المصور محمد يحيي، والتى ارتدت فيها ملابس كاجوال شتوي من تصميم مصمم الأزياء أحمد عبد الفتاح ومكياج وليد التركي ومصفف الشعر أحمد كامبا.

 

ومن ناحية أخرى تنتظر جيهان خليل عرض فيلم "١٢٢" في شهر يناير المقبل الذي تشارك به مع مجموعة من النجوم على رأسهم طارق لطفي ويشارك في بطولته ايضا أحمد داوود, أمينة خليل, وأحمد الفيشاوي, بجانب محمد ممدوح ومحمد لطفي كضيفي شرف, الفيلم من تأليف صلاح الجهيني, تصوير أحمد كردوس, وإخراج ياسر الياسري.

شاهد.. المغربية جيهان خليل مثيرة في أحدث جلسة تصوير بالكاجوال
شاهد.. المغربية جيهان خليل مثيرة في أحدث جلسة تصوير بالكاجوال
شاهد.. المغربية جيهان خليل مثيرة في أحدث جلسة تصوير بالكاجوال
شاهد.. المغربية جيهان خليل مثيرة في أحدث جلسة تصوير بالكاجوال
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