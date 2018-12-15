بشرة خير للأهلي قبل مواجهة النجوم

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر من المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.





وقال المصدر بأن معلول تعافى من الإصابة بشكل تام ويشارك حاليا في التدريبات الجماعية للفريق.





وأضاف المصدر بأن الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف يفكر جديا في ضم اللاعب لقائمة الفريق الأحمر في المباراة المقبلة أمام النجوم لمنحه إحساس العودة للمباريات بعد غياب دام لثلاثة أشهر.





ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء بعد غد الاثنين على ستاد السلام، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





الخطيب يجتمع بمدير الكرة في الأهلي





عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعا منذ قليل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك بمقر النادي بالجزيرة.





وناقش بيبو خلال هذه الجلسة مع عبدالحفيظ عددا من الملفات الهامة بقطاع الكرة، والمدير الفني الجديد الذي ينوي النادي التعاقد معه خلفت للمقال باتريس كارتيرون.





ويدرس مسئولو النادي الأهلي عددا من السير الذاتية لمجموعة من المدربين الأجانب لاختيار أحدهم لتولي قيادة الفريق الأول.