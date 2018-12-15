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الأهلي يستعيد نجميه من الإصابات أمام جيفارا الإثيوبي

السبت 15/ديسمبر/2018 - 03:50 م
الأهلي يستعيد نجميه من الإصابات أمام جيفارا الإثيوبي
أحمد فتحي
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علي نبوي
 
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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خبرًا سارًا قبل مواجهة جيما ابا جيفار بطل أثيوبيا في إياب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وأصبح الثنائي محمد الشناوي حارس المرمى وأحمد فتحي جاهزين لمباراة يوم الجمعة المقبل.

 

وتعافى الثنائي من الإصابة التي لحقت بهما حيث عانى الشناوي من مزق في الضامة، فيما عانى فتحي من مرق في العضلة الأمامية.

 

ويحل الأهلي ضيفَا على جيما أبار جيفار الإثيوبي يوم الجمعة المقبل في إياب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا علما بأن مباراة الذهاب في الإسكندرية انتهت صالح الفريق الأحمر بثنائية ناصر ماهر ومروان محسن.

 

المزيد عن: محمد الشناوي جيما أبا جيفار الاهلي اخبار الاهلي اليوم احمد فتحي
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