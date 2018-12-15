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HD كورة لايف مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

السبت 15/ديسمبر/2018 - 03:53 م
HD كورة لايف مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين
الترجي والعين
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عمرو عادل
 
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HD كورة لايف مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين
موعد مباراة الترجي والعين، يدخل فريق الترجي الرياضي غمار مباراته الأولى في الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية أمام مضيفه فريق العين، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل حجز مقعده في الدور نصف النهائي من عمر المونديال.
HD كورة لايف مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين
ولا شك أن فريق الترجي الرياضي يرغب في الظهور بصورة أفضل في النسخة الحالية من مسابقة كأس العالم للأندية، وذلك بعكس ما كان عليه الحال حينما شارك لأخر مرة في مونديال الأندية، حيث نال فريق الترجي الرياضي وقتها المركز السادس في عام 2011 تحديداً.

وبدون أدنى شك يمتلك فريق الترجي الرياضي كافة الإمكانيات اللازمة من الناحية الفنية من أجل تقديم مستويات أكثر من رائعة في النسخة الحالية من مسابقة كأس العالم للأندية، ويكفي  الإشارة فقط إلى أن فريق الترجي الرياضي قد فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا في العام الحالي 2018 على حساب زعيم القارة السمراء وهو فريق الأهلي.
HD كورة لايف مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين
ومن المتوقع أن يقوم التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي الرياضي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق العين على النحو التالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.
خط الدفاع: سامح الدربالي / شمس الدين الذوادي / خليل شمام / حسين الربيع.
خط الوسط: فوسيني كوليبالي / فرانك كوم / أنيس البدري / يوسف البلايلي / غيلان الشعلالي.
خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي.
أما على الجانب المقابل يبدو فريق العين الإماراتي عازماً هو الآخر على الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في النسخة الحالية من مسابقة كأس العالم للأندية، وخاصة بعد النتيجة الرائعة التي حققها في المباراة الإِفتتاحية للمونديال قبل أيام قليلة أمام ضيفه فريق ويلنجتون من دولة نيوزيلندا.
HD كورة لايف مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين
حيث وجد فريق العين نفسه متأخراً بثلاثة أهداف مقابل لا شئ وسط صدمة من طرف الجماهير الإماراتية، إلا أن إصرار كل لاعب في صفوف فريق العين كان عاملاً مساهماً للغاية في المباراة، التي عاد فيها فريق العين لكي يتعادل بثلاثة أهداف لمثلها قبل أن يحسم تأهله من بوابة ركلات الترجيح.

وبكل تأكيد سوف تكون هذه المباراة بمثابة الفرصة المثالية للمصري حسين الشحات، وذلك من أجل مواصلة تقديم المزيد من العروض المميزة رفقة فريقه العين، علماً بأن المصري حسين الشحات يُعتبر واحداً من نجوم فريق العين منذ الموسم الماضي، مما جعله أحد المرغوبين بقوة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة للعديد من الأندية الكبرى على الصعيد العربي.
HD كورة لايف مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين
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