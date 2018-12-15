تعرف على الشيخ "خالد الجارحى"..مقرىء المشروعات لـ"رئاسة الجمهورية"

القارئ الشيخ خالد عبد الباسط الجارحي، هو مقرئ المشروعات القومية والوطنية لرئاسة الجمهورية، حيث تميز، بأداءه في كافة مؤتمرات المشروعات الكبرى، كما أن له إسهامات في الابتهالات الدينية، ويشغل عضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية، وهنا تقدم "الفجر"، كل ماتود معرفته عن الشيخ القارىء خالد الجارحى، وذلك من خلال السطور القادمة.

من هو الشيخ خالد الجارحى؟

القارىء الشيخ خالد الجارحى، يتمتع بصوت رخيم خاشع مميز، ويمتلك سيرة ذاتية ضخمة، و درس في الأزهر الشريف، وله العديد من الخبرات العلمية والعملية، وتتلمذ على يد العديد من الشيوخ والعلماء البارزين.

يمتلك الجارحى، إجازة في القراءات العشر الكبرى والعشر الصغرى، وإجازة برواية عاصم وحفص وشعبة من الشاطبية، وإجازة برواية حفص من الطيبة من المسجد النبوي الشريف ومعتمدة من جامعة طيبة بالمدينة المنورة، وإجازة برواية قالون عن نافع من الطيبة، وإجازة برواية ورش، وإجازة بقراءة حمزة بن حبيب الزيات، وإجازة برواية شعبة، ومجموعة من الإجازات العلمية والحديثية في صحيح البخاري وسائر الكتب الستة وجميع المسلسلات الحديثية، وغيرها من الإجازات، كما أنه مُجَاز ومعتمد من المسجد النبوي الشريف وجامعة طيبة بالمدينة المنورة.

حصل الشيخ الجارحي، على ليسانس القراءات القرآنية، وتخصص القراءات وعالية القراءات من الأزهر الشريف

مناصب شغلها

عمل أستاذا للقراءات والتجويد وعلوم القرآن بجامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية، ومشرفا على حلقات التحفيظ بالمملكة العربية السعودية، وتولى أيضاً منصب أستاذ مادة القرآن الكريم والتجويد بمعاهد إعداد الدعاة بالقاهرة، ومحكما في المسابقات القرآنية الدولية والمحلية.

وعمل كإمام لكبرى المساجد بمصر وخارج مصر وسافر لعديد من الدول لإمامة المصلين بها، وشارك بالعديد من البرامج الدينية كقارئ ومبتهل ديني.

كما عمل أيضا، كمدرس للقرآن والقراءات والتجويد بمعاهد معلمي القرآن الكريم، ومدرس بمعاهد إعداد الدعاة للقرآن الكريم والتجويد، وعضو بنقابة القراء في مصر، وعضو لجنة التحكيم لمسابقة القرآن الكريم.

احتفالات شارك بها

شارك الجارحى، مسبقا بافتتاح السيسي عدد من المشروعات القومية الكبرى، أبرزهم في يوليو الماضي، لأكبر 3 محطات كهرباء في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي محطات "بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية".

تلى أيضا عدد من آيات الذكر الحكيم في أثناء افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، وحفل تدشين مدينة العلمين الجديدة، وافتتاح قناطر أسيوط الجديدة.

وشارك أيضا باحتفال القوات المسلحة بالذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج، بحضور الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع السابق، وشارك بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، كما تواجد أيضا، في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ36 لتحرير سيناء.

كما بدأت فعاليات الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، بآيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ خالد الجارحي، المنطلقة تحت عنوان "أكتوبر.. تواصل الأجيال"، في مركز المنارة.