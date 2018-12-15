انطلاق فعاليات الدورة 11 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير

انطلقت صباح السبت 15 ديسمبر فعاليات الدورة الـ 11 من ملتقي الأقصر الدولي للتصوير والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، والذي يستمر حتي 29 ديسمبر، تحت رعاية أ.د إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

وصرح د فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق أن هذه الدورة يشارك فيها 24 فنان، منهم 14 فنان أجنبي هم: Anastasiya Beanie انستازيا بيني " أوكرانيا"، Lena Khvichia لينا كافيتشيا "لتوانيا"، Maria Sideri ماريا سيديرى " اليونان"، Somentah Maity ثوماننه مايتي "الهند"، Roger Dale روجير دال" فرنسا"، Ekatrina Greechani ايكاترينا جريشانى "روسيا"،Sonia Ceccotti سونيا تشيكوتي "ايطاليا"، Milos Miki ميلوس ميكي "مونتينغرو ـ الجبل الأسود"، Jelena Tamburic يلينا تامبوريــك " صربيا"، مياسة السويدى" البحرين"، ليلى السهيلى " تونس"، رولا شمس الدين حلبى " لبنان"، سمير الدهام " المملكة العربية السعودية"، جهاد العامرى " الأردن".

ومن مصر تسعة فنانون هم: عماد أبو زيد، مجدى أنور، إسلام زاهر، أسماء النواوى، جمال الخشن، عبد السلام سالم، ميرفت شاذلى، صالح السنوسى، إبراهيم خطاب.

ومن شباب الورشة يشارك 8 فنانون، الذين فازوا بجائزة المشاركة في ملتقي الأقصر خلال مشاركتهم بصالون الشباب وهم: شيماء محمد الألفى، سارة عادل عبد القوى، حسين سيد ياسين، إسلام أحمد الريحانى، سميحة محمد تهامى، ماجى عاطف مريد، صلاح الدين أحمد محمد، فاطمة رمضان سيد.

ومن جانبة صرح أ.د ابراهيم غزالة قوميسير عام الملتقي أن هذه الدورة من عمر الملتقي تتميز بتنوع المشاركين من مختلف القارات والثقافات، مما يثري الملتقي الذي تجاوز عقده الأول ويسير بخطي ثابته في عقده الثاني، مما يساهم في تأكيد علي أهمية قوة مصر الناعمة في تحقيق ريادتها الحضارية، واضاف أن الملتقي اصبح يحظي وسط ملتقيات التصوير العالمية بشهرة كبيرة، وضحت من كم طلبات المشاركة التي تقدمت لإدارة الملتقي للمشاركة في فعالياته .

ونوه " غزاله" أن مشاركة الشباب بالملتقي تأتي لتحقيق تواصل الأجيال ، واتاحة الفرصة لهم بالاحتكاك بفنانين وثقافات من مختلف دول العالم ، لإثراء تجربتهم الفنية.