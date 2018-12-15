السيد سالم: سأرحل عن وادي دجلة ولم أوقع للزمالك حتى الآن

أكد السيد سالم لاعب نادي وادي دجلة أنه سيرحل عن الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير القادم، خاصة بعد إقتراب إنتهاء عقده في صيف الموسم الجاري.





وقال السيد سالم في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي " : "لم يتحدث معي مسؤولين في نادي الزمالك بشكل رسمي، ومعظم المفاوضات عن طريق وكلاء فقط، ولا صحة لما تردد بشأن توقيعي للفريق الأبيض".





وأضاف : "أريد الرحيل في يناير القادم عن وادي دجلة، من أجل أن يستفاد الفريق من الجانب المادي، لأن رحيلي في الصيف القادم لن يفيد دجلة".





واختتم : "تلقيت عروض رسمية من الثلاثي "المصري - الإتحاد - الإسماعيلي" في الأيام الماضية، وسأحسم وجهتي المقبلة بعد مباراة الداخلية بالدوري العام".





يذكر أن السيد سالم صاحب الـ31 عاما يلعب مع نادي وادي دجلة منذ 6 مواسم متتالية، بعد تعاقد الفريق الدجلاوي معه من نادي ألعاب دمنهور.



