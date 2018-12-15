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محمد النني "الضئيل" مرشح للعملاق الفرنسي

السبت 15/ديسمبر/2018 - 03:44 م
محمد النني الضئيل مرشح للعملاق الفرنسي
محمد النني
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الفجر الرياضي
 
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رشحت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي للانضمام  لنادي موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

 

وأكدت الصحيفة أن محمد النني و4 صفقات أخرى ضمن اللاعبين المتاحين لموناكو بسعر ضئيل.

 

وعددت فرانس فوتبول مزايا محمد النني لأنه لاعب جماعي وأن عقليته تناسب فريق موناكو كما أنه لا يشارك بشكل أساسي مع أرسنال تحت قيادة أوناي إيمري.


وأوضحت أن انتقال النني لموناكو سيكلف خزينة النادي الفرنسي مبلغ 15 مليون يورو فقط.

 

وودع موناكو بقيادة تيري هنري دوري أبطال أوروبا بعدما تذيل ترتيب المجموعة الأولى بنقطة وحيدة.

 

 

 

 

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