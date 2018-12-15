وزير المالية: لست مؤمنا أن زيادة الضرائب في مصلحة الدولة ولابد من تشجيع المواطن على العمل (صور)‬

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، انه بعد تحرير سعر الصرف، اصبح هناك تباين كبير، فكان لابد من تثبيت الدولار الجمركي، ثم تم رفعه قليلا، واليوم اصبح علينا اتخاذ اجراء اخر استثنائي في ظل الخطورة التي تعاني منها المصانع.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم السبت مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية بإحدى القاعات بمنطقة سموحة، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، احمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وعدد من النواب.





واضاف معيط، أن الألم على المواطن اصبح كبير، والدولة تعرضت للاذى، في وقت كان الجنية ليس معبر عن حركة الأقتصاد، وكان لابد من التحرك في سعر الصرف، والصدفة لعبت دورها معانا، و تم تحرير سعر الصرف على الأشياء التي تمت الصنع والغير هامة للمواطن المصري.





واشار وزير المالية، انه تم عمل قائمة مستجيبة للتغيرات، قائلا:"لو بايدي هنزل الدولار الجمركي ل16 جنيه عن كل اللي بيصنع ويشتغل في مصر"، متابعا أن الألية الأن لحل المشكلة، فعلينا دور هام في تحريك الاقتصاد.





واختتم وزير المالية حديثه بالقول:"انا مش مؤمن ان زيادة الضرايب هتجيب ايرادات للدولة ولكن تشجيع المواطنين عن العمل هي اللي هتجيب الإيرادات".



