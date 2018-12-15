ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حملات مرورية على الطرق والمحاور بالقاهرة ورصد 8636 مخالفة

السبت 15/ديسمبر/2018 - 03:44 م
حملات مرورية على الطرق والمحاور بالقاهرة ورصد 8636 مخالفة
أرشيفية
طباعة
Advertisements
كريم المنجي
 
Advertisements

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملات مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كل صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.

 

وأسفرت الحملات على مدار الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير8636 مخالفة مرورية متنوعة شملت: "انتظار خاطئ، بدون رخصة تسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكباري، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث في المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".

 

وتحرر محضر عن كل واقعة، وأمر اللواء مصطفى شحاتة بإحالة الوقائع للنيابات المختصة.

المزيد عن: مرورية مخالفات حوادث الفجر حملات القاهرة
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية 2018
كاشيما انتلركاشيما انتلرز - اليابان
0
x
15:00
1
ديبورتيفو جوادالاخارا - المكسيك
الترجي الرياضي - تونس
-
x
18:30
-
العين - الإمارات
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
3
x
14:30
1
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
17:00
-
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
واتفورد
-
x
17:00
-
كارديف سيتي
وولفرهامبتون
-
x
17:00
-
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
-
x
17:00
-
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
19:30
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني
خيتافي
1
x
14:00
0
ريال سوسييداد
بلد الوليد
-
x
17:15
-
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
19:30
-
رايو فاليكانو
إيبار
-
x
21:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
19:00
-
أودينيزي
تورينو
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
هانوفر 96
-
x
16:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
19:30
-
فيردر بريمن
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
1
x
14:05
2
الحزم
الأهلي
-
x
17:25
-
الشباب
الدوري التركي
قونيا سبور
0
x
15:00
0
قاسم باشا
إسطنبول باشاك شهير
-
x
18:00
-
جالطة سراي
دوري أبطال أفريقيا 2019
شبيبة الساورة - الجزائر
-
x
18:45
-
إتحاد طنجة - المغرب
الملعب المالي - مالي
-
x
19:00
-
أسيك ميموزا - ساحل العاج
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
جراف دي داكار - السنغال
اورلاندو بيراتس - جنوب أفريقيا
-
x
20:15
-
افريقيا ستارز - ناميبيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الأهلي طرابلس - ليبيا
0
x
15:00
0
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
غرين إيجليز - زامبيا
0
x
15:00
0
نصر حسين داي - الجزائر
المصري البورسعيدي - مصر
-
x
16:30
-
ساليماتا - بوركينا فاسو
إتحاد بلعباس - الجزائر
-
x
17:00
-
إينوجو رينجرز - نيجيريا
النجم الساحلي - تونس
-
x
17:00
-
إستاد أبيدجان - ساحل العاج
نهضة بركان - المغرب
-
x
18:00
-
الاتحاد - ليبيا
هلال الأبيض - السودان
-
x
18:00
-
موكورا سبور - رواندا
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
19:00
-
غرين بوفالوس - زامبيا
الزمالك - مصر
-
x
19:00
-
كوتون تشاد - تشاد