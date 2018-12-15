حملات مرورية على الطرق والمحاور بالقاهرة ورصد 8636 مخالفة

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملات مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كل صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.

وأسفرت الحملات على مدار الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير8636 مخالفة مرورية متنوعة شملت: "انتظار خاطئ، بدون رخصة تسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكباري، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث في المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".

وتحرر محضر عن كل واقعة، وأمر اللواء مصطفى شحاتة بإحالة الوقائع للنيابات المختصة.