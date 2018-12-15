"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة بشأن ضبط منظومة الأسعار في الأسواق

تقدم النائب محمد العقاد، عضو مستقل بالبرلمان بطلب إحاطة لوزير التموين بشأن ضبط منظومة الأسعار فى الأسواق، مشددا على ضرورة إلزام الشركات بكتابة الأسعار على كافة منتجاتها منعا للتلاعب.



