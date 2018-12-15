بـ"900 مليون جنيه".. مشروع المحروسة المنقذ لسكان العشوائيات برعاية "السيسي"

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة، فإنه يفتتح اليوم السبت، مشروع المحروسة 1 والمحروسة 2، والذي يضم آلاف الوحدات السكنية، بحي السلام في محافظة القاهرة.

ويرصد "الفجر"، تفاصيل مشروع المحروسة 1 والمحروسة 2 لنقل سكان المناطق العشوائية إليهم بحي السلام في محافظة القاهرة.

مشروع المحروسة

تستعد محافظة القاهرة لافتتاح مشروعي المحروسة 1 و 2 بمدينة السلام اليوم السبت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجتين الأولي والثانية إليه.

مساحته

ويضم المشروع المقام على مساحة 50 فدانا عدد من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة ، حيث يتكون من 3168 وحدة سكنية بالمحروسة 1 و 1608 وحدة سكنية بالمحروسة 2.

مشروع المحروسة (1) يضم 128 عمارة بالإضافة إلى مركز طبي، وتجاري، ونقطة شرطة، وإطفاء، ومسجد يسع 400 مصل، في حين يضم مشروع المحروسة (2) عدد 67 عمارة

كما يضم مشروع المحروسة (1) عدد 76 محلا ستقوم المحافظة بتحديد الأنشطة التي ستمارس فيهم طبقًا لاحتياجات السكان.

القائمون على التنفيذ

وتم تنفيذ المشروع، بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجتين الأولي والثانية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالانتهاء من نقل سكان المناطق العشوائية الخطرة.

تكلفته

مشروع المحروسة تم تنفيذه على مدار عام واحد في مدينة النهضة بحي السلام بمحافظة القاهرة، بتكلفة بلغت 900 مليون جنيه، حيث أنه مزود بجميع المرافق والخدمات، التي يحتاج إليها المواطنون.

مراعاة كبار السن

كما سيضم مشروع المحروسة 1و2، عمارتين مخصصتين لكبار السن المقيمين وحدهم، بوحدات سكنية ذات مساحات صغيرة تصل إلى 40 متر، وستحتوي على مصاعد، بالإضافة إلى وجودهم بالقرب من كافة منافذ الخدمات.

المناطق العشوائية

وستتولى محافظة القاهرة تسكين 10 مناطق عشوائية في المشروع الجديد، مخصص به وحدات لكل منطقة عشوائية على حده، قابلة للتوافق وفقًا لرغبات المواطنين، ويتم تحصيل القيمة الإيجارية من سكان المناطق الجديدة حيث تصل إلى 300 جنيه عن كل وحدة.